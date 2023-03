Wallis: chinesische Investoren wollen grosse Trinkwasserquelle kaufen

Chinesische Investoren wollen Trinkwasserquelle im Wallis kaufen – Anwohner entsetzt

Im Wallis soll eine der grössten Wasserquellen der Schweiz an Ausländische Investoren verkauft werden. Das obwohl Wasserknappheit im Dorf herrscht.

Das Quellwasser fliesst durchs Matterhorn. Bild: KEYSTONE

In Turtmann VS brodelt die Gerüchteküche: «Mühlackern», eine der grössten Wasserquellen der Schweiz soll verkauft werden. Und zwar an Investoren im Ausland. Dies obwohl im Sommer das Dorf oftmals unter Wasserknappheit leidet.

Die Gemeinde Turtmann-Unterems bestätigt auf Anfrage vom «Blick»: «Die Gemeinde hat Kenntnis von verschiedenen Verhandlungen, unter anderem auch mit den Chinesen.»

Laut Einwohnern sei die Wasserquelle schon seit Jahrzehnten ein schwieriges Thema: Vor 40 Jahren habe es Projekte gegeben, das Wasser zu nutzten. Vor 12 Jahren habe die Gemeinde einem Quellrechtsvertrag über 99 Jahre mit dem lokalen Unternehmen zugestimmt. Er versucht seither die Rechte am Wasser erfolglos zu verkaufen, berichtet «Blick».

Seine Idee sei, eine Abfüllanlage für Mineralwasser zu bauen. Ein Projekt für etwa 30 Millionen Franken. Das Quellwasser fliesst durch das Matterhorn. Der wohl berühmteste Berg der Schweiz. Das Quellwasser soll in einer Flasche mit Matterhorn-Sujet im Ausland verkauft werden, da der Schweizer Mineralwassermarkt schon gut gesättigt sei, teil er mit. Chinesische Investoren sollen am Projekt nun sehr interessiert sein.

Walliser Investoren wären interessiert

Jedoch gäbe es auch einen Walliser Investor, der am Projekt interessiert wäre und mehrere Millionen Franken für die Rechte am Quellwasser bietet, berichtet «Blick». Das Angebot sei jedoch schlechter als das der ausländischen Interessenten.

Die Einwohner sind über die Verhandlungen mit den chinesischen Investoren entsetzt. Eine Einwohnerin berichtet, dass sie im Sommer nicht einmal ihr Auto waschen durfte, da sie Wasser sparen mussten. «Und jetzt soll diese Quelle, die wir vermutlich selbst irgendwann gut nutzen könnten, ins Ausland verkauft werden? Das ist schlimm», berichtet sie gegenüber «Blick».

Plötzlicher Rückzug?

Bisher wurde die Quelle nicht verlauft. Der Inhaber der Quellrechte streitet ab, an chinesische Investoren verkaufen zu wollen. Es gehe lediglich um ein Konsortium mit ausländischen Beiteligung– also ein Zusammenschluss mehreren Unternehmen unter der Führung des bisherigen Quellrechteinhabers. Weitere Details wollte er nicht herausgeben.

