Coop und Migros erwägen die Abschaffung von Strichcodes

Die QR-Code-Revolution in den Supermärkten ist also in vollem Gange. Barcodes sollen bis 2027 weltweit von zweidimensionalen Codes abgelöst werden.

Während die Verwendung eines QR-Codes erst seit kurzem in grossen Einzelhandelsgeschäften Einzug gehalten hat, wird diese Praxis in der Modebranche seit vielen Jahren von Ketten wie Zara oder Uniqlo angewandt.

Das System ermöglicht es Unternehmen aber auch, ihre Bestände effizienter zu verfolgen, was Produktrückrufe erleichtern und Abfall reduzieren könnte. Ausserdem kann der QR-Code in einem Winkel von 360° gelesen und darum schneller gescannt werden.

Kann man von einer neuen Ära sprechen? In Deutschland wird der Strichcode in den Lidl-Filialen nach 50 Jahren durch einen neuen, intelligenteren Code ersetzt: den QR-Code.

SVP-Politiker lassen sich von Belarus-Diktator einladen – die Sonntagsnews

Das Interesse und Desinteresse an einer Bundesratskandidatur, die Lobbykosten von Schweizer Pharmakonzernen in den USA und Verzögerungen bei einem Schlüsselprojekt der Armee: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

Der Parteipräsident sowie der Fraktionschef der Mitte haben in Interviews ihren Verzicht auf eine Bundesratskandidatur verkündet. Wer ihn näher kenne wisse, dass er kein glücklicher Bundesrat wäre, sagte Mitte-Präsident Gerhard Pfister im Gespräch mit der «SonntagsZeitung». Als Bundesrat würde dem Zuger die Freiheit zum Diskurs und zur Debatte fehlen. Auch Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy will nicht die Nachfolge der abtretenden Mitte-Bundesrätin Viola Amherd antreten. Grund sei seine Familie, sagte er der «NZZ am Sonntag». Doch bekundete der Walliser Interesse am Parteipräsidium. Pfister wird dieses im Sommer abgeben.