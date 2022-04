Impfchef Berger laut Bericht entführt: Mutmasslicher Täter in Wallisellen erschossen

Der in Wallisellen ZH getötete 38-jährige Mann soll Impfchef Christoph Berger gekidnappt haben. Das bestätigt eine Quelle in einem einen «Tamedia»-Bericht.

Ein 38-jährige Deutsche soll wegen einer Entführung in der Vorwoche gesucht worden sein. Bei dem Opfer der Entführung soll es sich um Christoph Berger, Chef der Eidgenössischen Impfkomission (Ekif) gehandelt haben. Dies berichtet der «Tagesanzeiger» und beruft sich dabei auf informierte Quellen.

Am Mittwochabend kam es zu einem Schusswechsel mit der Polizei in Wallisellen, der involvierte Mann und seine Begleiterin starben: Die 28-jährige Schweizerin, die erschossen wurde, starb durch eine Kugel aus der Waffe des 38-jährigen Mannes in ihrer Begleitung. Dieser hat somit mutmasslich seine Begleiterin umgebracht. Die Polizei erschoss daraufhin den Mann, weil dieser bei seiner Festnahme «unvermittelt» das Feuer eröffnet habe.

Christoph Berger. Bild: keystone

Offiziell bekannt ist folgendes: Der Deutsche soll am 31. März einen Mann entführt und mit einer Waffe bedroht haben. Er liess sein Opfer aber noch in der gleichen Nacht gehen. Was für ein Motiv der 38-Jährige für diese Entführung hatte, ist noch unklar. Medienberichten zufolge sei der mutmassliche Täter ein «Waffennarr und Impfsketptiker» gewesen.

Das ist in Wallisellen passiert:

Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, konnten das Institut für Rechtsmedizin und das Forensische Institut feststellen, dass die 28-Jährige durch eine Kugel aus der Waffe ihres 38-jährigen Begleiters starb. Beim 38-Jährigen handelte es sich um einen Deutschen, der in der Schweiz wohnte und Waffen besass.

Wie die Behörden bereits früher bekannt gaben, verhaftete die Polizei in einem Nachbarkanton zudem einen 34-jährigen Schweizer. Dieser soll mit einer Entführung vom 7. April zu tun haben, bei welcher der 38-Jährige der Entführer gewesen sein soll.

Die Schussabgabe durch die Polizei in Wallisellen wird nun ebenfalls untersucht. Dies sei in solchen Fällen üblich, schrieb die Staatsanwaltschaft. Weitere Angaben zu den Verstorbenen machen die Behörden nicht. (sda)