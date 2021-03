Trotz Daten-Debakel: Digitaler Impfpass «Made in CH» noch nicht vom Tisch

Diese Vorteile geniessen geimpfte Schweizer jetzt schon

Seit der erste Impfstoff gegen das Coronavirus in der Schweiz zugelassen worden ist, sind nun genau drei Monate vergangen. In dieser Zeit wurden über eine Million Impfdosen verabreicht, knapp 400'000 Personen haben in der Schweiz schon zwei Spritzen gekriegt und somit den maximalen Impfschutz.

Die Diskussion um die Privilegien für Geimpfte dürfte in den kommenden Tagen und Wochen rasant an Fahrt gewinnen. «Wir werden uns im Laufe dieses und der nächsten Jahre in gewissen Bereichen nur bewegen …