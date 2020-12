Schweiz

Das ist die aktuelle Quarantäne-Liste des Bundes

Die Schweiz hat ihre Quarantäneliste wieder erweitert. Ab 14. Dezember müssen Personen aus 15 Ländern – darunter die USA, Portugal oder Serbien – in Isolation, wenn sie in die Schweiz einreisen, wie das BAG am Freitag mitteilte.

Auch einige Regionen aus den Nachbarländern Italien und Österreich sind wieder auf der Liste gelandet: Dazu gehören die Emilia Romagna, Friaul-Julisch Venetien und Venetien in Italien sowie Kärnten und die Steiermark in Österreich. Für Einreisende aus Oberösterreich und Salzburg bestand bereits bisher eine Quarantänepflicht.

Neu dazu gekommen sind gemäss dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) die USA, Portugal, Polen, Ungarn, Georgien, Litauen, San Marino, die Balkanstaaten Serbien, Kroatien, Slowenien und Nordmazedonien sowie Jordanien im Nahen Osten. Wer aus diesen Ländern in die Schweiz einreist, muss ab dem 14. Dezember für zehn Tage in Quarantäne.

Bisher waren neben den beiden österreichischen Regionen und Französisch-Polynesien nur Luxemburg, Montenegro, Tschechien, Andorra von der Quarantänepflicht betroffen. Tschechien wurde nun wieder von der Liste entfernt.

Die BAG-Qurantäneliste (ab 14.12.2020)

Bis Ende Oktober befanden sich auf der Corona-Risikoliste über sechzig Länder sowie zahlreiche Gebiete in allen Schweizer Nachbarländern. Angesichts der starken Fallzahlen in der Schweiz entschied sich der Bundesrat dann aber zu einem radikalen Kurswechsel.

Die Landesregierung setzt seither nur noch Staaten oder Gebiete auf die Risikoliste, deren 14-Tage-Wert pro 100'000 Einwohner um mehr als 60 höher liegt als in der Schweiz. Zur Zeit liegt dieser Wert schweizweit bei 596. (fox/sda)

Quarantäneliste ab dem 14. Dezember 2020

Gebiete der Nachbarstaaten

Frankreich

Überseegebiet Französisch-Polynesien

Italien

Region Emilia Romagna

Region Friaul-Julisch Venetien

Region Venetien

Österreich

Land Kärnten

Land Oberösterreich

Land Salzburg

Land Steiermark

Weitere Staaten und Gebiete

Andorra

Georgien

Jordanien

Kroatien

Litauen

Luxemburg

Montenegro

Nordmazedonien

Polen

Portugal

San Marino

Serbien

Slowenien

Ungarn

USA

