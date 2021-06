«Grosse Sehnsucht nach Reisen»: Diese 59 Reiseziele fliegt die Swiss im Sommer (wieder) an

Deutlich mehr Flüge in Zürich

Im Mai 2021 sind am Flughafen Zürich mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als noch im April. Im Vorjahresvergleich hat sich die Anzahl der Flugbewegungen fast vervierfacht. Gemäss der auf der Flughafenwebseite täglich aktualisierten Statistik der Flugbewegungen gab es im Mai am grössten Schweizer Airport 3714 Starts und damit gut 23 Prozent mehr als noch im April. Vor allem an Pfingsten und am letzten Maiwochenende herrschte reger Verkehr. Damit ist der Mai der verkehrsstärkste Monat seit Oktober 2020. (sda)