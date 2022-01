Labors sind wegen Corona am Anschlag – Pool-Tests kaum mehr zu handhaben

Am Anschlag: Medizinische Labore testen, was geht. Bild: keystone

Die medizinischen Labors sind am Limit wegen der hohen Nachfrage nach Covid-Tests. Sie müssen deshalb eine Auswahl treffen, welche Fälle zuerst berücksichtigt werden. Hauptgrund für den Engpass ist die sich schnell ausbreitende Omikron-Variante des Coronavirus.

Mit dem Beschluss des Bundes zur erweiterten Kostenübernahme im Dezember und aufgrund der Nachfrage über die Feiertage sei die Anzahl der Tests «enorm», heisst es in einer Mitteilung des Verbandes der medizinischen Laboratorien der Schweiz (FMAH) vom Donnerstag.

Nun stünden die medizinischen Laboratorien in der Verpflichtung, die Priorisierungsregeln des Bundes anzuwenden, um diagnostische Ressourcen für Personen mit nachgewiesenem medizinischem Bedarf zu gewährleisten.

Mit der hochansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus habe sich die epidemiologische Lage in der Schweiz nochmals drastisch verändert, so die FMAH. Die Zahl angeforderter und durchgeführter Tests sei so hoch wie noch nie zuvor mit einem Spitzenwert von 77'000 Tests pro Tag im Dezember 2021 gegenüber 56'000 Tests pro Tag als höchstem Wert während der vorangehenden Wellen.

Pool-Tests kaum mehr zu handhaben

Auch der Anteil der positiven PCR-Tests bei symptomatischen Personen habe in einigen Kantonen die 44-Prozent-Marke überschritten, während dieser Anteil im Dezember 2021 noch bei 15 bis 25 Prozent gelegen habe. Diese Dynamik lasse befürchten, dass die Zahl der Fälle in Zukunft weiter ansteigen werde und somit auch die Beanspruchung der diagnostischen Ressourcen.

Der Verband der Laboratorien betont: «Bei so hohen Positivitätsraten lassen insbesondere repetitive Pool-Testungen in Gesundheitseinrichtungen, Ausbildungsinstitutionen und Betrieben keine effiziente Nutzung der derzeitigen diagnostischen Kapazitäten mehr zu. Sie sind kaum mehr handhabbar für die Labore.» (aeg/sda)