Skifahren trotz Corona: Riesige Warteschlange vor der Titlis Bergbahn



Video: watson

Das? Ach das ist nur eine (brutal) lange Schlange vor der Titlis Bergbahn đŸ˜±

Corona sorgt fĂŒr abnormale Bilder in den Skigebieten. In Engelberg standen die Wintersportler am Dienstag in einer schier unendlich langen Warteschlange vor der Talstation.

Wer an einem Sonntag bei schönem Wetter auf die Piste will, brauchte schon vor Corona viel Geduld beim Anstehen. Doch die aktuelle Situation sorgt in den Skigebieten fĂŒr noch lĂ€ngere Wartezeiten. Am Dienstag nahm dieses Szenario in Engelberg vor der Talstation eine völlig neue Dimension an. In einem Video filmt ein Wintersportler die ganze Warteschlange und diese will kaum ein Ende nehmen.

Grund fĂŒr diese Bilder sei das neue Zutrittssystem, sagt Urs Egli, Mediensprecher der Titlis Bergbahnen gegenĂŒber «Blick». Diese liesse nur eine beschrĂ€nkte Anzahl Personen ins GebĂ€ude der Talstation.

