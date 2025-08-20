Kanton sorgt für schnellen Wiederaufbau von Strassen in Blatten VS

Seit dem 24. Juni 2025 sieht es im Lötschental so aus. Bild: keystone

Nach dem Bergsturz in Blatten VS sollen mehrere zerstörte Strassen möglichst rasch wiederhergestellt werden. Die Kantonsregierung hat beschlossen, die Arbeiten von einer öffentlichen Auflage und dem öffentlichen Beschaffungsrecht auszunehmen.

Der Staatsrat aktiviert dazu die sogenannte allgemeine Polizeiklausel, wie er am Mittwoch mitteilte. Diese betrifft den Bau einer Notstrasse zwischen Netzbord und Weissenried, einer Ersatzkantonsstrasse zwischen Weissenried und Eisten, eines Anschlusses an die Fafleralpstrasse und einer provisorischen Seilbahn zwischen Wiler und Weissenried.

Diese Klausel dürfe angewendet werden, wenn die öffentliche Ordnung, die Sicherheit von Staat, Personen und Gütern sowie die öffentliche Gesundheit und Ruhe von schwerem Schaden bedroht seien, betont der Staatsrat in der Medienmitteilung. (sda)