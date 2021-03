Alle Abstimmungsresultate im Überblick: Der aktuelle Stand

Am 7. März ist es so weit: In der Schweiz findet die erste Volksabstimmung des Jahres 2021 statt. National geht es um das Verhüllungsverbot, die E-ID und das Handelsabkommen mit Indonesien. Alle Ergebnisse des Abstimmungssonntags findest du hier live ab 12 Uhr.

Das Tessin und der Kanton St.Gallen kennen bereits ein Burkaverbot, nun will eine Volksinitiative ein Verhüllungsverbot noch auf Bundesebene einführen. Weiter steht die umstrittene E-ID auf dem Abstimmungsplan, und das Palmöl aus Indonesien sorgt beim Freihandelsabkommen für rote Köpfe. Alle Resultate und wo es in den Kantonen spannend wird, findest du hier:

Sobald ab 12 Uhr die ersten Ergebnisse publiziert werden, findest du sie hier:

