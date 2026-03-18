Videos zeigen neue Details nach Feuer-Ausbruch in «Le Constellation»

Neue Videoaufnahmen zeigen laut einem Medienbericht die Sekunden nach dem Ausbruch des Brandes in Crans-Montana. Unter anderem ist zu sehen, wie Gäste am blockierten Notausgang vorbeirennen.

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Die Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen laut der Zeitung 24 Heures, wie Gäste nach dem Brand zunächst zögerten, die Bar zu verlassen. Sie liefen zuerst in einen anderen Bereich des Lokals, um ihre Jacken zu holen. Die Art Garderobe bei der «Bar Clandestin» war am anderen Ende des Raums und damit weiter vom Ausgang entfernt. Diese Entscheidung kostete wohl wertvolle Sekunden auf der Flucht, wie zwei Berichte der Kantonspolizei Wallis nahelegen.

Darin heisst es unter anderem:

«Zwischen 1.27 und 1.28 holen einige ‹in sichtbarer Eile› ihre Jacken, bevor sie wieder in den Korridor hinausgehen. Gäste rennen in beide Richtungen und stossen leicht zusammen.»

Wie die Zeitung weiter schreibt, ist auf den Aufnahmen auch zu sehen, wie Gäste dabei zweimal an einem Notausgang vorbeiliefen. Weil sich dort ein Barhocker befand, konnten die Opfer mutmasslich nicht durch die Türe fliehen oder erkannten diese nicht direkt als Möglichkeit zur Flucht.

Überlebende berichteten zuvor bereits, dass sie durch den Stuhl den Notausgang nicht hätten passieren können. Laut dem Bericht hat das Barpersonal zwar reagiert, allerdings hat es die Gäste ebenfalls nicht zu dem Notausgang geführt. (fv)