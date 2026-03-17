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Gemeinde Crans-Montana darf nicht als Zivilklägerin auftreten

epa12737575 Mourners, family members and friends of victims gather for a ceremony in front of the &#039;Le Constellation&#039; bar in Crans-Montana to commemorate the victims of the deadly fire at the ...
Die Gemeinde Crans-Montana ist im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe in der Silvesternacht nicht berechtigt, sich als Zivilpartei zu beteiligen.Bild: keystone

Gemeinde Crans-Montana darf nicht als Zivilklägerin auftreten

17.03.2026, 11:1417.03.2026, 11:39

Die Gemeinde Crans-Montana darf sich im Fall der Brandkatastrophe in der Silvesternacht nicht als Zivilpartei konstituieren. Der Kanton Wallis hat eine Beschwerde der Gemeinde gegen einen entsprechenden Beschluss der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen.

Die Strafkammer des Kantonsgerichts Wallis hat diesen Beschluss in einem Urteil vom Montag gefasst, wie sie am Dienstag mitteilte. Die Gemeinde hatte ihre Beschwerde am 5. Februar eingereicht, wie es heisst.

In einer Stellungnahme begrüsst einer der Opferanwälte die Rückweisung der Beschwerde. Sie weise der Gemeinde den ihr gebührenden Platz einer Angeklagten zu, schreibt Rechtsanwalt Romain Jordan.

Inzwischen wurde der Präsident von Crans-Montana, Nicolas Féraud, am 5. März im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» angeklagt. Durch das Unglück kamen 41 Menschen ums Leben, 115 wurden verletzt. (sda)

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