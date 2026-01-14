Die Schweiz bewirbt sich um die Olympischen Winterspiele 2038. Bild: keystone

200 Millionen Franken für Olympia: Bundesrat will Winterspiele unterstützen

Mehr «Sport»

Der Bundesrat befürwortet Olympische Winterspiele in der Schweiz im Jahr 2038. Er schlägt vor, dass der Bund die Spiele mit maximal 200 Millionen Franken unterstützt.

Die Landesregierung schickte am Mittwoch die Eckwerte für die Unterstützung des Sport-Grossanlasses in die Vernehmlassung, wie sie mitteilte. Eine Haftung des Bundes für allfällige Defizite ist nicht vorgesehen.

Die Olympischen und Paralympischen Winterspiele würden für die Schweiz grosse Chancen bieten, glaubt der Bundesrat: «So unter anderem für die Weiterentwicklung des Sports, für technische Innovationen, für die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, für die langfristige touristische Wertschöpfung wie auch für das positive Ansehen der Schweiz.»

Der von Swiss Olympic beauftragte «Verein Olympische und Paralympische Winterspiele Schweiz 2038» präsentierte seine Pläne am Montag. Dabei wurden auch schon die geplanten Austragungsorte bekannt gegeben. Vorgesehen wären Spiele verteilt über zehn Städte im ganzen Land. Da die Schweiz mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in einem «privilegierten Dialog» steht, würde sie den Zuschlag erhalten, sollte die Kandidatur die Anforderungen des IOC erfüllen.

Von den Gesamtkosten von rund 2,2 Milliarden Franken, die der Verein erwartet, sollen 82 Prozent (rund 1,8 Milliarden) von Privaten getragen werden. Die öffentliche Hand solle demnach 400 Millionen Franken beitragen. Die vom Bund beantragten 190 Millionen Franken bekamen die Organisatoren nun gesprochen. Diese setzen sich folgendermassen zusammen: «60 Millionen Franken dienen der Mitfinanzierung der Paralympischen Winterspiele; mit 50 Millionen Franken wird die Nutzung des ÖV durch die Zuschauerinnen und Zuschauer vergünstigt; die restlichen 80 Millionen Franken sind dem Verein zur Mitfinanzierung der Aufwände in Zusammenhang mit der Bereitstellung der Wettkampfstätten in der ganzen Schweiz vorgesehen.» Ausserdem sind zehn Millionen Euro für heute noch nicht absehbare Aufwände des Vereins vorgesehen.

Nicht enthalten seien hingegen Sicherheitsaufgaben, die der Bund im Rahmen seiner üblichen Zuständigkeit übernehmen werde. So etwa die Kosten für einen allfälligen Armeeeinsatz oder Gemeinschaftseinsatz des Zivilschutzes. (nih/sda)