«Ich finde es schade, dass die Marke Credit Suisse verschwindet»

Aus für die Marke Credit Suisse: Das sagen die Parteien zum Ende der Ära.

Marke Credit Suisse wird verschwinden: «Der Bundesrat hat eine schlechte Lösung gewählt»



Seit Donnerstag ist klar, dass die UBS die Marke Credit Suisse beerdigen wird. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus.



29 Milliarden Dollar. Das ist der Reingewinn der UBS aus den zweiten Quartalszahlen 2023, wie die Grossbank am Donnerstagmorgen bekannt gab.

8,9 Milliarden Dollar. Das ist der Vorsteuerverlust der Credit Suisse im selbigen Zeitrahmen. Zusammen mit den Zahlen gab die UBS am Donnerstag auch bekannt: Die Marke Credit Suisse wird für immer verschwinden. Und mit ihr 3000 Stellen in der ganzen Schweiz.

Die Reaktionen auf die Präsentation der Ergebnisse liessen nicht lange auf sich warten. Während linke Parteien von einer schlechten Lösung des Bundesrats sprechen, findet Mitte-Rechts, dass es hätte schlimmer kommen können.

Grüne

Für die Grünen ist die «vollständige Integration der Credit Suisse bedauerlich, aber nicht überraschend», wie die Partei in einer Mitteilung schreibt. Bundesrätin Karin Keller-Sutter habe es verpasst, die Rettung der CS an Bedingungen zu knüpfen.

Freiburger Grüne-Nationalrat Gerhard Andrey spricht gegenüber watson sogar von einem Skandal:

«Die Übernahme der Credit Suisse ist für die UBS ein Jahrhundertdeal. Während die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler durch die mittels Notrechts eingefädelte Bankenrettung hohe Risiken eingegangen sind, fallen die gigantischen Gewinne der Übernahme nun vollständig bei der UBS an. Ich finde es skandalös, dass das Risiko verstaatlicht wird, aber der Gewinn privatisiert.»

Gerhard Andrey: «Risiko wird verstaatlicht, aber der Gewinn privatisiert» Bild: keystone

Für die Grünen sind die «volkswirtschaftlichen Risiken, die von der neuen Megabank ausgehen, nicht mehr tragbar». Deshalb fordert die Partei, dass die Politik nachträglich dafür sorgen muss, dass die Risiken verkleinert werden: «durch die Einführung eines Trennbanksystems, durch höhere und klimagewichtete Eigenkapital- und Liquidiätsanforderungen, durch die Abgeltung der Staatsgarantie und durch die Verknüpfung dieser Staatsgarantie an soziale und ökologische Auflagen.»

SP

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth meldet sich zum CS-Verschwinden auf dem Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter: «Haupteffekt der ganzen Übung sind gigantische Gewinne für die UBS, die Kosten fallen über Stellenabbau am Ende bei der Allgemeinheit ein. Spätestens jetzt ist klar: Der Bundesrat hat eine sehr schlechte Lösung gewählt.»

GLP

Für GLP-Präsident war die CS-Entwicklung so zu erwarten.

«Man muss den Gewinn der UBS aber in Relation setzen mit dem Verlust der CS. Es ist davon auszugehen, dass es auch künftig noch Verluste geben wird, bis die CS ganz integriert ist. Das werden wir erst in ein paar Jahren sehen.»

Grossen weist darauf hin, dass neben der internationalen CS auch die CS Schweiz hohe Verluste eingefahren habe.

Den angekündigten Stellenabbau bedauert der GLP-Präsident, doch es seien «nicht so viele wie befürchtet».

Er sei überzeugt, dass man die «Bankenfachleute, welchen über die nächsten Jahre gekündigt werde, im Markt unterbringen könne». Denn aktuell seien rund 4000 Stellen im Bankensektor mehr ausgeschrieben, als es Stellensuchende gebe. Und, so Grossen:



«Ein wichtiges Augenmerk ist auf einen funktionierenden Banken-Wettbewerb zu legen und es braucht eine schärfere und nachhaltigere Finanzmarktregulierung.»

GLP-Präsident Jürg Grossen: «Man muss den Gewinn der UBS in Relation setzen.» Bild: watson

Mitte

Auf Anfrage von watson sagt Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter aus Basel-Land:

«Ich finde es schade, dass die Marke Credit Suisse verschwindet. Aber das gehört zum Prozess der Übernahme. Und auch wenn das Schweiz-Geschäft geblieben wäre, wäre es de facto die UBS gewesen.»

Der Stellenabbau hätte somit nicht verhindert werden können. «Ich gehe davon aus, dass die UBS den Stellenabbau mit der nötigen sozialen Abfederung macht», sagt Schneider-Schneiter.

Gleichzeitig sei der hohe Gewinn der UBS absehbar gewesen, doch dieser sei «auch mit Risiken verbunden in Bezug auf Klagen». Eine Endbeurteilung könne man erst in ein paar Jahren machen, wenn der Übernahme-Prozess vollzogen sei, so die Mitte-Nationalrätin.

Mitte-Nationalrätin Schneider-Schneiter: «Ich finde es schade, dass die Marke Credit Suisse verschwindet.» Bild: keystone

FDP

FDP-Parteipräsident Thierry Burkart verteidigt auf Anfrage die Lösung von Finanzministerin Karin Keller-Sutter:

«Es war eine notwendige Lösung, da die CS aufgrund gravierender Managementfehler am Abgrund stand. Dank dem entschlossenen Eingreifen von Finanzministerin Karin Keller-Sutter konnte ein Konkurs der Credit Suisse abgewendet werden. Dies hätte unvorhersehbare Konsequenzen für das globale Finanzsystem gehabt.»

FDP-Präsident Burkart :«Es war eine notwendige Lösung.» Bild: keystone

Burkart bedauert jedoch den hohen Stellenabbau:

«Es ist klar, dass bei einer Vollintegration der CS in die UBS aufgrund von Doppelspurigkeiten mehr Stellen abgebaut werden müssen als bei einer leider nicht mehr möglichen Abspaltung der CS Schweiz.»

Der FDP-Präsident betont, dass der Stellenabbau sozialverträglich umgesetzt werden müsse. Und zum hohen Gewinn der UBS meint Burkart: «Der Gewinn der UBS ist vor allem auf die Buchgewinne der CS-Übernahme zurückzuführen. Die Integration der Credit Suisse in die UBS verursacht aber auch hohe Kosten, welche die UBS stark belasten.»

SVP

Die SVP äussert sich via ihrem Fraktionspräsidenten Thomas Aeschi auf dem Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter: «Der CS Schweiz Buchwert, der zur Rechtfertigung der Notrechts-Anwendung von Bundesrätin Karin Keller-Sutter⁩ kleingeredet wurde, kommt ein letztes Mal zum Vorschein.»