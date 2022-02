Erneute Sturmnacht in Deutschland: «Antonia» bringt heftigen Wind und erreicht die Schweiz

Für viele Menschen in Deutschland hat sich schon wieder eine unruhige Nacht angekündigt: Mit Sturmtief «Antonia» drohte erneut Gefahr schwerer Sturm- bis hin zu Orkanböen sowie einzelner Gewitter, nachdem in den vergangenen Tagen bereits die Orkantiefs «Ylenia» und «Zeynep» reihenweise Bäume umstürzen liessen und Gebäude beschädigten. Zudem sei bis Montag gebietsweise mit kräftigem Regen zu rechnen, meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD). Für die deutsche Nordseeküste bestand wieder Sturmflutgefahr, warnte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Bahnreisende müssen sich zum Wochenstart wegen erheblicher Schäden auf Beeinträchtigungen einstellen.

Feuerwehrmänner befreien in Hamburg eine Zugschiene von umgestürzten Bäumen. Bild: keystone

«Die Sturmlage müssen wir bis zum Montag noch durchstehen», sagte ein DWD-Meteorologe in Offenbach. Erst ab dem Abend beruhige sich das Wetter. «Der Wind wird die Woche aber weiter Thema bleiben», erklärte er. «Allerdings wird das eine ganz andere Hausnummer als das, was wir in diesen Tagen erleben.»

Für viele Regionen von der Ostseeküste bis zum Alpenrand war die Warnkarte des DWD am Sonntagabend rot eingefärbt – dort bestanden Unwetterwarnungen vor Orkanböen. Bäume könnten entwurzelt werden, Dachziegel oder andere Gegenstände herabstürzen. «Schliessen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien!», hiess es vom DWD für die betreffenden Regionen. «Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!»

Die Deutsche Bahn stark beeinträchtigt

Die Deutsche Bahn (DB) bat ihre Fahrgäste, sich zu informieren, ob die geplante Fahrt möglich sei. Dies gelte insbesondere für Pendler im Berufsverkehr. Wer könne, solle die Reise verschieben. Nach Angaben der Bahn waren nach den zurückliegenden Sturmtagen zwischenzeitlich insgesamt mehr als 6000 Kilometer des Streckennetzes nicht befahrbar. Rund 2000 Einsatzkräfte seien rund um die Uhr unterwegs, um umgestürzte Bäume zu beseitigen und Oberleitungen zu reparieren. «Aktuell können wir etwa drei Viertel des Fernverkehrs fahren», sagte Bahnsprecher Achim Stauss am späten Sonntagnachmittag.

In Nordrhein-Westfalen stellte die DB wegen des Sturmtiefs «Antonia» am Sonntagabend den Regionalverkehr ein. «Wir schicken ab 20.00 Uhr keine neuen Züge mehr auf die Strecke», sagte eine Sprecherin. Dies sei eine Vorsichtsmassnahme. Am Montagmorgen sollten Regionalzüge dann voraussichtlich den Betrieb wieder aufnehmen. Die Eisenbahngesellschaft Metronom, die viele Regionallinien in Niedersachsen, Hamburg und Bremen betreibt, wollte ihren Zugverkehr am Sonntag ebenfalls schrittweise einstellen. Voraussichtlich bis Montagnachmittag sei ein Bus-Notverkehr geplant.

Wegen des erwarteten Unwetters in Teilen Bayerns und Einschränkungen im Zugverkehr soll im unterfränkischen Landkreis Miltenberg an diesem Montag teils der Unterricht ausfallen. Hintergrund sei, dass die Westfrankenbahn von Sonntagabend bis Montagmorgen den Zugverkehr im gesamten Streckennetz einstelle, teilte das Bayerische Kultusministerium mit.

Zuvor wüteten Ylenia und Zeynep

In den vergangenen Tagen waren wegen «Ylenia» und zuletzt «Zeynep» mindestens sechs Menschen bei Unfällen in Deutschland gestorben. Tödliche Unfälle gab es auch in mehreren anderen Ländern Europas, etwa in Polen, den Niederlanden, Grossbritannien und Belgien.

Die beiden Orkantiefs dürften die Versicherer nach ersten Schätzungen mehr als 1.4 Milliarden Euro kosten. «Zeynep» habe versicherte Schäden von über 900 Millionen Euro verursacht, teilte die auf Versicherungsmathematik spezialisierte Unternehmensberatung Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) in Köln mit. Es sei der intensivste Sturm seit «Kyrill» im Jahr 2007 gewesen. Die versicherten Schäden des Sturms «Ylenia» schätzte das Unternehmen auf 500 Millionen Euro.

Allein die Feuerwehr in Berlin registrierte seit Donnerstag 15'300 Notrufe. Zu rund 4000 wetterbedingten Einsätzen rückten die Einsatzkräfte zwischen Donnerstagfrüh und Sonntagnachmittag aus, wie die Hauptstadtfeuerwehr am Sonntagabend mitteilte. Somit sei es «der einsatzreichste Ausnahmezustand Wetter in der Geschichte der Berliner Feuerwehr» gewesen. Bei einem solchen Ausnahmezustand werden zum Beispiel auch die freiwilligen Feuerwehren zum Dienst gerufen, und Einsätze werden priorisiert.

Böen des Sturmtiefs «Antonia» haben die Schweiz erreicht

Das Sturmtief «Antonia» überquert derzeit weite Teile der Schweiz. Im Flachland werden aktuell verbreitet Böen mit eine Geschwindigkeit von 50 bis 70 Kilometer pro Stunde gemessen, wie MeteoNews in der Nacht auf Montag auf Twitter bekannt gab.

In den kommenden Stunden dürften die Windspitzen im Zuge eine Kaltfront noch deutlich zunehmen. Die stärksten Böen seien für Montagmorgen zu erwarten. Auf den Bergen fegt der Sturm mit 100 bis 120 Kilometer pro Stunde über die Gipfel.Von Montagmorgen bis Dienstagvormittag sei auf den Bergen verbreitet mit 30 bis 60 Zentimeter Neuschnee zu rechnen, lokal auch mehr. Durch den stürmischen Wind gebe es starke Verfrachtungen und entsprechend eine zunehmende Lawinengefahr, schreibt MeteoNews.

Gemäss einer Gefahrenkarte von MeteoSchweiz ist die ganze Schweiz bis auf wenige Ausnahmen vom Sturmtief betroffen. Es gilt die Gefahrenstufe 3 von 5. Einzig entlang des Genfersees, in Teilen des Wallis und im Tessin liegt die Gefahrenstufe bei 2 oder darunter. (saw/sda)