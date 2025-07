Der SRG-Hauptsitz in Bern. bild: srg

SRG verlässt ihren Hauptsitz in Bern – das ist der Grund

Es rumpelt bei der SRG. Am Montag bestätigte Generaldirektorin Susanne Wille, dass bis 2029 Hunderte Stellen abgebaut werden. Grund dafür sind Kosteneinsparungen von 270 Millionen Franken.

Nun wird publik, dass die SRG auch ihren Hauptsitz an der Giacomettistrasse 1 in Bern aufgibt. Dies berichtet der Tages Anzeiger am Dienstagmorgen. In diesem Gebäude hatte unter anderem Susanne Wille ihr Büro. 2026 erfolgt der Umzug.

Die SRG will dem Standort Bern treu bleiben. In Zukunft sollen Susanne Wille und weitere Abteilungen an der Schwarztorstrasse in Bern arbeiten. Dort sind heute bereits die Inland- und Auslandsredaktion untergebracht. Der Umzug erfolge primär aus Kostengründen, schreibt der Tages Anzeiger weiter. (cma)