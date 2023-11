Bundesrat bewilligt den Export von 25 Kampfpanzern nach Deutschland

Das Parlament hatte im Rahmen der Armeebotschaft 2023 die Ausserdienststellung der 25 Kampfpanzer 87 Leopard unter der Bedingung genehmigt, dass diese an die Herstellerfirma zurückverkauft werden. Nach diesem Entscheid und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Kriegsmaterialgesetzes reichte das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) beim Bund ein Gesuch um eine Bewilligung für die Ausfuhr der 25 Panzer ein. (saw/sda)

Die Leopard-Panzer gehen demnach an die Originalherstellerin, die Rheinmetall Landsysteme GmbH. Diese verbleiben danach in Deutschland oder bei Nato- oder EU-Partnern, um eigene Lücken zu schliessen, wie der Mitteilung des Bundesrats zu entnehmen war. Eine Weiterleitung der Kampfpanzer an die Ukraine werde nicht erfolgen.

25 Kampfpanzer des Typs Leopard 2 A4 können nach Deutschland exportiert werden. Der Bundesrat hat am Mittwoch dafür grünes Licht gegeben. Deutschland habe zugesichert, dass die verkauften Panzer nicht an die Ukraine gingen, schreibt er dazu.

«🎶 Work, work, work, work, work 🎶» – wie Rihanna schon vor sieben Jahren animierte, so scheint auch heute der weltweite Trend nach vielen Arbeitsstunden zu bestehen. In vielen Ländern wird seit Jahren diskutiert, ob die langen Arbeitszeiten, die geleistet werden müssen, noch zeitgemäss sind. Besonders die neue Generation wünscht sich eine Veränderung, in der mehr Platz für eine «Work-Life-Balance» besteht. Der Wunsch zu einer Gesellschaft, die nicht nur aus Arbeitstieren besteht, scheint zum heutigen Zeitpunkt jedoch utopisch.