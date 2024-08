Solothurn: Mitte schickt Kolly und Kupper ins Regierungsratsrennen

Mitte schickt in Solothurn Bisherige Kolly und Kantonsrat Kupper ins Rennen

Mehr «Schweiz»

Sandra Kolly (links) wurde 2021 für die damalige CVP in den Regierungsrat gewählt. Bild: KEYSTONE

Die Delegierten der Solothurner Mitte-Partei haben am Mittwoch an ihrer Versammlung in Oensingen die bisherige Regierungsrätin Sandra Kolly und den Kantonsrat Edgar Kupper in die Regierungsratswahlen geschickt. Sie nominierten die beiden per Akklamation, wie die Partei mitteilte.

Die Mitte will im Kanton Solothurn bei den Gesamterneuerungswahlen vom 9. März 2025 einen zweiten Sitz in der Kantonsregierung erobern. Die seit 2021 amtierende Kolly erklärte sich im Vorfeld bereit, sich der Wiederwahl zu stellen.

Der neu aufgestellte 54-jährige Kandidat Kupper ist Bauernverbands-Geschäftsführer. Die Parteileitung bezeichnete den Mann aus Laupersdorf als bestens vernetzt. Er sei volksnah und könne Kompromisse schmieden.

Bei der Gesamterneuerungswahl sind zwei der fünf Sitze im Regierungsrat frei. Brigit Wyss (Grüne) und Remo Ankli (FDP) treten nicht mehr an. Die Grünen und die FDP wollen die freien Sitze nach eigenen Angaben verteidigen. Es ist offen, mit wem sie ins Rennen steigen werden.

Erneut antreten werden Peter Hodel (FDP) und Susanne Schaffner (SP). Die SVP scheiterte bislang mit allen Versuchen, einen Sitz in der Exekutive zu erobern. (sda/lyn)