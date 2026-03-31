wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Digital

Alle Infos zum Digitalen Brief in der Grundversorgung der Post

Ab Mittwoch kannst du per Post Digitale Briefe verschicken

31.03.2026, 11:3131.03.2026, 11:31

Ab Mittwoch gehört der digitale Brief zur Grundversorgung der Post. Kundinnen und Kunden können damit elektronische Sendungen verschicken und empfangen. Die Nutzung ist freiwillig.

Die Schweizerische Post stellte das Produkt am Dienstag an einer Medienkonferenz in Bern vor. Damit reagiert sie auf die starke Zunahme bei den digitalen Services: 4,5 Millionen Sendungen wurden 2025 digital verschickt, was laut Post einer Zunahme von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Bundesrat hatte die Einführung des Formats im Dezember 2025 beschlossen. Die Post soll damit künftig ein hybrides Zustellsystem betreiben. Wer keine digitalen Briefe empfangen will, erhält weiterhin physische Briefe. In diesem Fall produziert die Post aus elektronisch aufgegebenen Sendungen physische Briefe und befördert diese auf dem traditionellen Postweg.

Per Ende 2025 hatten 360'000 Privatkundinnen den Empfang digitaler Sendungen abonniert – rund 90 Prozent mehr als vor einem Jahr. (sda)

Mehr zur Post:

Post will «Keine Werbung»-Kleber loswerden – für zwei Guetzli
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Momente, in denen der Pöstler einfach zu weit gegangen ist
1 / 20
Momente, in denen der Pöstler einfach zu weit gegangen ist
bild: via slyced
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Post will Partner in Filialen zulassen
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Diese App soll Leuten helfen, von Pornos wegzukommen – indem sie sie filmt
Mit gerade mal 3000 Dollar haben zwei junge Unternehmer die App Quittr gestartet – und versprechen jungen Männern, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, indem sie Pornos den Rücken kehren. Hinter dem rasanten Erfolg steckt aber auch ein maskulinistisches Narrativ, durchzogen von den Codes der «Manosphere» – mit Schlagworten wie Disziplin, Dopamin und Abstinenz.
Die App verspricht ihren Nutzern, «die Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen». Motivation, Disziplin und Selbstvertrauen wiederzufinden. Und vor allem, keine Pornos mehr anzuschauen.
Zur Story