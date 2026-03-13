Bis 2019 war Apple mit einem Laden an der Zürcher Bahnhofstrasse vertreten – und kehrt nun zurück. Bild: EPA/KEYSTONE

In diesen Schweizer Städten eröffnet Apple zwei neue Flagship-Stores

Fast nirgends auf der Welt ist der Anteil von iPhones an verkauften Handys so hoch wie in der Schweiz. Nun investiert der amerikanische Techkonzern in neue Ladengeschäfte.

Stefan Ehrbar Folge mir

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Die Schweiz ist Apple-Land. Etwa jedes zweite verkaufte Smartphone hierzulande ist eines des Herstellers aus Kalifornien, während weltweit solche mit dem Betriebssystem Android dominieren.

Auch das neueste Modell, das iPhone 17, verkauft sich gut. Weltweit erzielte Apple im letzten Quartal mit dem Verkauf von iPhones einen Umsatz von 85 Milliarden US-Dollar, so viel wie nie.

Um näher an den Kundinnen und Kunden zu sein, baut der US-Hersteller nun sein Geschäft in der Schweiz aus – und zwar an besten Lagen in Zürich und Genf. In Genf eröffnet Apple an der Rue du Marché voraussichtlich 2027 einen 1000 Quadratmeter grossen Flagship-Store. In Zürich kehrt Apple an eine prominente Lage unweit der Bahnhofstrasse zurück.

Wie aus dem «Retail Report» des Immobilienspezialisten The Prime Location Group hervorgeht, wird Apple einen Flagship-Store mit etwa 2000 Quadratmetern Fläche an der Lintheschergasse 7 in unmittelbarer Nähe zu Globus eröffnen.

Visilab folgt auf Les Ambassadeurs

Der US-Konzern übernimmt Flächen, die zuvor der Schweizer Kleiderhändler Bayard belegt hatte, die diesem aber zu teuer wurden. Apple kehrt damit an die teuerste Einkaufsmeile der Schweiz zurück, nachdem der Konzern diese erst 2019 verlassen hatte und seither am Rennweg zuhause ist. Daneben betreibt Apple auch Läden in Basel sowie im Einkaufszentrum Glatt.

Der neue Zürcher Laden wird fast doppelt so gross sein wie der bisherige und der grösste der Schweiz. Die Eröffnung ist laut dem Report voraussichtlich für Ende Jahr geplant.

Es ist nicht der einzige Mieterwechsel an der Einkaufsmeile. Einige Meter davon entfernt wird Visilab laut Location Group die Flächen des Uhrenhändlers Les Ambassadeurs übernehmen, der sein Geschäft aufgibt. Neue Formate werden 2027 auch am Paradeplatz eröffnet, wo die UBS ein Gebäude umbaut. Laut NZZ ziehen dort unter anderem die Restaurantkette Matsuhisa, die Luxus-Kleidermarke Sease und das italienische Modegeschäft Eleventy ein.