Postfinance-Dienste waren am Mittwochmorgen down

Postfinance kämpfte am Mittwochmorgen erneut mit einer technischen Störung: watson-User meldeten, dass sie an Postomaten kein Geld beziehen konnten und das Bezahlen mit Karte in Läden nicht funktionierte. Auf Twitter schrieben Kunden, dass sie keinen Zugriff auf E-Finance hatten.

Das Unternehmen bestätigte die Störung und schrieb auf der Webseite: «Postfinance.ch steht im Moment nicht zur Verfügung. Wir setzen alles daran, die Störung rasch zu beheben.»

Laut Postfinance begann die Störung um 08:30 Uhr und dauerte rund eine halbe Stunde.

(oli)