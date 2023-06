Webseite der eidgenössischen Räte angegriffen

Spezialisten arbeiteten mit Hochdruck daran, den Angriff abzuwehren, hiess es in beiden Räten. «Wir bitten Sie um Geduld», fügte Candinas hinzu. Den Angriff hatten die Parlamentsdienste am Mittwochnachmittag im Kurznachrichtendienst Twitter bekanntgegeben. Interne Systeme und Daten seien nicht betroffen, hiess es im Tweet.

Die Webseite der eidgenössischen Räte ist von russischen Hacktivisten mit einer sogenannten DDoS-Attacke lahmgelegt worden. Am Mittwoch war die Seite wegen des Server-Überlastungsangriffs zeitweise nicht abrufbar. Das gaben die Ratspräsidenten am Donnerstagmorgen bekannt.

VW vergrössert seinen Elektro-Kleinbus ID.Buzz. Dank des längeren Radstandes finden künftig bis zu sieben Passagiere Platz. Neu gibt es auch einen Allradantrieb sowie eine Einstiegsversion mit neuen Akkugrössen.



Der VW Bulli ist nicht nur in Europa beliebt, sondern auch in den USA: Als Flower-Power-Mobil der Hippie-Szene wurde er vor allem im Kalifornien der Siebzigerjahre zum Kultauto, häufig bemalt mit bunten Mustern und Blumen. 2003, mit dem Ende der Generation T4, war allerdings Schluss mit dem Kleinbus in Nordamerika. Nun, nach 20 Jahren Pause, kehrt der Bulli dort zurück – im Retrodesign und voll elektrisch: VW bietet den ID.Buzz ab Anfang 2024 nicht nur in Europa, sondern auch in Nordamerika mit einem verlängerten Radstand an.