«Verschiedene Hersteller und Sicherheitsdienstleister berichten von Angriffen, die auf Clop zurückzuführen sind. Unter anderem auch Microsoft, die sich in einem Fachbeitrag dazu geäussert haben.



Wir sehen momentan, dass auch andere Akteure um das Ausnutzen der Schwachstelle bemüht sind. Hier wird momentan viel Forschung zur Entwicklung eines guten Exploits umgesetzt. Mit einer breitflächigen Ausnutzung muss in den kommenden Tagen gerechnet werden. Die betroffenen Firmen können es sich also nicht leisten, zuzuwarten, bis sie die Schwachstelle beheben.»​