sonnig
DE | FR
burger
Schweiz
Digital

Groupe Mutuel: Krankenkasse zieht Bilanz zu ihrem KI-Chatbot

[Symbolbild] Eine Groupe Mutuel Krankenversicherungskarte, fotografiert am Dienstag, 25. April 2023 in Bern. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Die Krankenkasse setzt auf generative KI bei der Kundenberatung.Bild: KEYSTONE

1500 KI-Anfragen pro Tag: Krankenkasse zieht Bilanz zu ihrem neuen Chatbot

Die Groupe Mutuel hat letztes Jahr einen KI-Service für Zusatzversicherte lanciert. Die Verantwortlichen zeigen sich damit zufrieden. Doch ein grosser Frust wird bei der Kundschaft damit nicht gelöst.
07.02.2026, 18:3707.02.2026, 18:37
Benjamin Weinmann / ch media

Auf wie viele Massagebehandlungen habe ich Anrecht? Welchen Zustupf erhalte ich für eine neue Brille? Bin ich während meiner Ferien im Ausland versichert? Solche Fragen können rund 350'000 Groupe-Mutuel-Zusatzversicherte seit Sommer via Smartphone-App dem KI-Dienst namens Eva stellen (CH Media berichtet).

Nun zieht die Walliser Krankenkasse ein Zwischenfazit. Seit der Lancierung habe Eva über 60’000 Anfragen beantwortet, sagt Sprecherin Lisa Flückiger. In 91 Prozent der Fälle sei danach kein weiterer Anruf nötig gewesen. Dies sei umso bemerkenswerter, da laut einer Studie des Massachusetts Institute of Technology (MIT) 95 Prozent der Initiativen im Bereich der generativen KI in der Pilotphase scheitern würden, sagt Flückiger.

Eva bearbeitet laut Flückiger täglich etwa 1500 Fragen. Insofern liegt die Frage nahe, wie viele Angestellte im Callcenter dadurch bereits obsolet wurden oder künftig um ihren Job zittern müssen. «Seit der Einführung von Eva wurden keine Stellen aufgrund des Chatbots gestrichen», sagt Flückiger.

Prämien sinken trotzdem nicht

Somit ergeben sich weitere Fragen: Wird die erhöhte Produktivität den Angestellten geschenkt? Oder füllt die Firma die dadurch freigewordene Zeit sofort mit Zusatzaufgaben auf, um die Profitablität zu steigern?

Eva sei in erster Linie als Zusatzleistung entwickelt worden, um den Versicherten zu helfen, ihren Versicherungsschutz besser zu verstehen, sagt Flückiger. Der Chatbot beantworte einfache und häufig gestellte Fragen, sodass sich die Mitarbeitenden im Kundenservice auf komplexere Situationen konzentrieren und mehr Zeit für die persönliche Beratung aufwenden könnten. Damit soll sich der Druck auf sie verringern.

Man führe derzeit Analysen durch, um die Auswirkungen von Eva auf die Arbeitsbelastung der Teams zu messen. Ein Stellenabbau sei nicht das Ziel. Der KI-Service führt auch nicht zu einer Senkung der in den vergangenen Jahren stetig steigenden Prämien, die für viele Versicherte eine grosse Last darstellen. «Die Prämien bilden vor allem die Kostenentwicklung in der Gesundheitsversorgung ab, auch in der Zusatzversicherung», sagt Flückiger.

Tatsächlich kürzte Groupe Mutuel die Leistungen für rund 55'000 Zusatzversicherte zuletzt massiv (CH Media berichtete). Eva darf sich also auch auf einige erboste Anfragen gefasst machen.

(aargauerzeitung.ch)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Aktuelle Gefahren und zukünftige Risiken von KI
1 / 13
Aktuelle Gefahren und zukünftige Risiken von KI
Das ist der britisch-kanadische Informatiker und Psychologe Geoffrey Hinton, er gilt als «Pate» der künstlichen Intelligenz. Der renommierte Wissenschaftler warnt aber auch eindringlich vor den aktuellen und zukünftigen Gefahren der neuen Technologie ...
quelle: keystone / noah berger
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Dumme Fragen!» - ChatGPT beklagt sich über uns
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
OpenAI-Rivale Anthropic will mit seiner neuen KI die nächste Branche erobern
Neben der Software-Entwicklung und juristischen Dienstleistungen soll «Claude» nun unter anderem Aufgaben der Finanzanalyse übernehmen. Und auch die ChatGPT-Entwickler legen nach.
Im Wettlauf der grossen US-amerikanischen KI-Entwickler weitet der OpenAI-Rivale Anthropic die Fähigkeiten seines KI-Chatbots Claude auf mehr Bereiche aus.
Zur Story