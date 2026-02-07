freundlich11°
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Erster Europacup-Sieg für Dania Allenbach

Sport-News

Erster Europacup-Sieg für Dania Allenbach +++ Davis-Cup-Team schlägt Tunesien problemlos

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
07.02.2026, 15:2907.02.2026, 15:29
Schicke uns deinen Input
Erster Europacup-Sieg für Dania Allenbach
Dania Allenbach siegt erstmals im Europacup. Die bald 19-jährige Berner Oberländerin gewinnt in Oberjoch in Bayern den ersten von zwei Riesenslaloms. Allenbach hatte bereits nach dem ersten Durchgang vorne gelegen - und verteidigte die Führung mit sechs Hundertsteln Vorsprung. Auf Stufe Europacup hatte sie zuvor einmal einen Podestrang erreicht; vor einem Monat belegte sie im Riesenslalom in Sestriere im Piemont Platz 2.

Auch im Weltcup deutete Allenbach ihr Talent bereits an. Bei ihren ersten zwei Einsätzen schaffte sie es gleich in die Punkteränge. In Kranjska Gora in Slowenien fuhr sie auf Platz 27, in Kronplatz im Südtirol auf Platz 22. (riz/sda)
Schweizer meistern erste Hürde souverän
Das Schweizer Davis-Cup-Team entledigt sich in Biel seiner ersten Aufgabe auf dem erhofften Weg zurück in die Weltgruppe auf schnellstmöglichem Weg. Gegen Tunesien führt es nach dem Sieg im Doppel uneinholbar 3:0.

Dominic Stricker und Jakub Paul bezwangen das Duo Moez Echargui/Skander Mansouri 6:4, 7:6 (7:3) und sicherten der Equipe von Captain Severin Lüthi den entscheidenden dritten Punkt. Tags zuvor hatten Jérôme Kym und Leandro Riedi in den ersten zwei Einzeln für die 2:0-Führung gesorgt.

Die Schweiz muss nach dem Sieg gegen die Nordafrikaner eine weitere Hürde überspringen, um im kommenden Jahr wieder der Weltgruppe anzugehören. Die Begegnung gegen den noch nicht bekannten Kontrahenten findet im September statt. (riz/sda)
Luca Cereda neuer U20-Nationalcoach
Luca Cereda hat eine neue Aufgabe. Der frühere Trainer des HC Ambri-Piotta wird wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg vermutet Coach des Schweizer U20-Nationalteams. Der 44-Cereda hat mit den Verantwortlichen des Schweizer Verbandes einen bis Ende Juni 2028 gültigen Vertrag unterzeichnet.

Seine Trainer-Laufbahn hatte Cereda unmittelbar nach dem Ende seiner Spieler-Karriere vor 19 Jahren in Angriff genommen. Entsprechend überzeugt sind sie beim Verband von seinen Fähigkeiten. «Luca bringt ausgewiesene Kompetenz in der Nachwuchsförderung sowie nationale und internationale Erfahrung mit. Er kann ein Team gut führen und Leistung konsequent einfordern», sagt Lars Weibel, der Sportdirektor des Verbandes. «Wir sind überzeugt, dass er die ideale Person ist, um unsere U20-Nationalmannschaft sportlich weiterzuentwickeln und die Spieler bestmöglich auf den Schritt in die A-Nationalmannschaft vorzubereiten.» (nih/sda)





Abgesagte Abfahrt von Crans-Montana in Val di Fassa
Die am Freitag der Vorwoche abgesagte Weltcup-Abfahrt der Frauen in Crans-Montana wird in Val di Fassa nachgeholt. Wie der Skiweltverband FIS am Samstag mitteilte, ist das Rennen am Freitag, 6. März, angesetzt. In der Skistation im Trentino finden am darauffolgenden Wochenende eine weitere Abfahrt und ein Super-G statt. (nih/sda)


Eishockey-Supertalent McKenna leicht entlastet
Das Eishockey-Supertalent Gavin McKenna wird nicht mehr wegen schwerer Körperverletzung verklagt. Dies gab der zuständige Staatsanwalt in einem Bezirk vom Bundesstaat Pennsylvania gemäss The Athletic am Freitagnachmittag (Ortszeit) bekannt. Bis zu 20 Jahre Haft hätten dem möglichen Nummer-1-Pick im nächsten Draft sonst gedroht. Stattdessen wird er nun wegen Körperverletzung sowie Belästigung und ordnungswidrigem Verhalten angeklagt.

Der 18-jährige McKenna hatte einen Mann Ende Januar mit zwei Faustschlägen ins Spital geprügelt. Videoaufnahmen würden aber keine Intention zur schweren Körperverletzung belegen, weshalb dem Jungstar dies nicht mehr vorgeworfen wird. Zudem seien die Verletzungen des Opfers weniger schlimm, als ein erster Polizist nach einem Besuch des Opfers befunden hatte. So fehlte diesem kein Zahn und war der Kiefer nicht auf beiden, sondern «lediglich» einer Seite gebrochen. (nih)
Möglichem Top-Pick im nächsten NHL-Draft droht eine 20-jährige Haftstrafe
Hallen-Weltrekord über selten gelaufene 4x800 m
Ein amerikanisches Quartett verbesserte an einem Meeting in Philadelphia, Pennsylvania, den Hallen-Weltrekord über die selten gelaufenen 4x800 m. Clay Pender, Luke Houser, Luciano Fiore und Sean Dolan von der University of Pennsylvania drückten die seit acht Jahren von einem anderen US-Team gehaltene Bestmarke um 1,01 Sekunden auf 7:10,29. (nih/sda)

Knapper Sieg der Clippers gegen das Schlusslicht
Die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser kehren in der NBA zum Siegen zurück. Sie bezwingen das Liga-Schlusslicht Sacramento Kings auswärts 114:111.

Es war ein mühevoller Sieg nach zuletzt zwei verlorenen Spielen. Die Kings durften lange darauf hoffen, ihre jüngste miserable Serie zu beenden. Noch in der ersten Phase des vierten Viertels lagen sie mit knappem Vorsprung vorne. Am Ende stand für das derzeit schlechteste Team in der laufenden Meisterschaft aber gleichwohl die elfte Niederlage am Stück. Der Freiburger Niederhäuser hatte nach knapp sechs Minuten Einsatzzeit zwei Punkte in seiner Bilanz stehen. Erfolgreichster Werfer war Kawhi Leonard mit 31 Punkten. (nih/sda)
Reusser bricht Rundfahrt nach Sturz ab
Die Bernerin Marlen Reusser stürzte im Etappensprint an der UAE Tour und gab die Rundfahrt danach auf. Reusser musste sich nach dem Sturz im Spital die Schulter untersuchen lassen. Ausserdem musste sie am linken Knie und an der linken Hand genäht werden. Die Untersuchungen ergaben aber auch, dass nichts gebrochen ist. (ram/sda)
Schweiz im Davis Cup gegen Tunesien voraus
Das Schweizer Davis-Cup-Team führt in Biel gegen Tunesien nach dem ersten Tag mit 2:0. Jérôme Kym gewann das Eröffnungseinzel gegen den in der Weltrangliste 50 Plätze besser klassierten Moez Echargui mit 7:6 (7:2), 6:4. Im zweiten Einzel liess Leandro Riedi dem 1000 Plätze schlechter klassierten Alaa Trifi mit 6:1, 6:0 keine Chance.

Der Schweiz fehlt am Samstag im Doppel und in maximal zwei weiteren Einzeln bloss noch ein weiterer Sieg zum Totalerfolg über Tunesien. Das Team von Captain Severin Lüthi muss in diesem Jahr zwei Partien gewinnen, um in die Weltgruppe zurückzukehren. (ram/sda)
Wizards gewinnen gegen Leader der Eastern Conference
In der NBA feiern die Washington Wizards mit Kyshawn George einen überraschenden Sieg gegen den aktuellen Leader der Eastern Conference, die Detroit Pistons.

Die Wizards setzten sich mit 126:117 durch und verbuchten damit den vierten Sieg im sechsten Spiel. Vor diesen sechs Partien hatten die auf dem 13. Platz der Eastern Conference klassierten Wizards neun Niederlagen in Serie hinnehmen müssen. George sorgte während 18 Minuten für acht Punkte und drei Rebounds.

Nicht gewinnen konnten derweil die Houston Rockets. Das Team von Clint Capela verlor gegen die Charlotte Hornets 99:109. Der Genfer, der während 17 Minuten zum Zug kam, sorgte für sechs Punkte und fünf Rebounds. (nih/sda)


Wawrinka fordert topgesetzten Auger-Aliassime vergebens
Stan Wawrinka gelingt es im Achtelfinal des ATP 250 in Montpellier nicht, Félix Auger-Aliassime zu schlagen. Der Waadtländer unterliegt in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:6 (7:3) gegen die Nummer 8 der Welt.

Wawrinka, der am Mittwoch in der ersten Runde einen soliden Sieg gegen den Serben Hamad Medjedovic errungen hatte, wurde diesmal von «FAA», der Nummer 1 des Turniers in Montpellier, dominiert. Er leistete jedoch grossen Widerstand, insbesondere im zweiten Satz, der im Tiebreak entschieden wurde.

Wawrinka, der in Montpellier eine Wildcard erhalten hatte, wird dank seines Sieges in der ersten Runde einige Plätze in der Weltrangliste gutmachen. Derzeit auf Platz 113 der Weltrangliste, dürfte sich der 40-Jährige den Top 100 nähern. (cpf/sda)
Fiala erhält mit Panarin prominenten Teamkollegen
Kevin Fiala erhält bei den Los Angeles Kings mit dem russischen Stürmer Artemi Panarin von den New York Rangers einen prominenten Teamkollegen. Im Gegenzug gaben die Kings das 20-jährige Sturmtalent Liam Greentree sowie einen Drittrunden-Pick (2026) und einen Viertrunden-Pick (2028) ab.

Der 34-jährige Panarin galt als einer der begehrtesten Spieler auf dem Markt. Er unterschrieb bei den Kaliforniern einen neuen Vertrag über zwei Jahre mit einem Gesamtvolumen von 22 Millionen Dollar, der zur kommenden Saison zu laufen beginnt. Panarin bestritt bisher 877 Partien in der besten Eishockey-Liga der Welt und erzielte dabei 342 Tore sowie 646 Assists. (nih/sda)
Liebe Userinnen und User
Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Internet-Arzt spielt Vonns Verletzung herunter – ihr Konter kommt sofort
Lindsey Vonn will am Sonntag in der Abfahrt in Cortina mit einem gerissenen Kreuzband ihre vierte olympische Medaille gewinnen. Damit beeindruckt sie die Sportwelt – ein Sportarzt spielt die Leistung nun aber herunter.
Lindsey Vonn beeindruckt gerade die Sportwelt. Obwohl sie in der letzten Abfahrt vor den Olympischen Spielen in Crans-Montana ihr Kreuzband gerissen und Knochenprellungen erlitten hat, möchte sie am morgigen Sonntag in der Olympia-Abfahrt starten. Schon am gestrigen Freitag stand sie im Training wieder am Start und fuhr die neuntbeste Zeit jener, die den Lauf ohne Fehler absolvierten – sieben Tage nach ihrem schweren Unfall im Wallis.
Zur Story