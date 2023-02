In der Ukraine suchen Menschen bei Bombenangriffen in Metro-Stationen Zuflucht. Bild: keystone

Sirenentest könnte ukrainische Flüchtlinge retraumatisieren – das musst du wissen

Menschen, die wegen des russischen Angriffskrieges in die Schweiz geflüchtet sind, sollten unbedingt vorher über den landesweiten Probealarm informiert werden. So geht's.

Was in der Schweiz zu Übungszwecken stattfindet, ist in der Ukraine traurige Realität: Heulende Sirenen, die die Bevölkerung auf unmittelbar drohende Gefahr hinweisen.

Wenn heute Mittwoch um 13.30 Uhr im ganzen Land die Alarmsirenen zu hören sein werden, besteht ein erhöhtes Risiko, dass dies bei Schutzsuchenden aus der Ukraine Verunsicherungen und Ängste auslöst. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) stellt deshalb erstmals Informationen zum Sirenentest auf Ukrainisch zur Verfügung.

Damit alle Betroffenen frühzeitig informiert werden können, sei es besonders wichtig, dass Medien und Behörden den Test breit ankündigen, schreibt das Babs. Dies gilt insbesondere auch für privat untergebrachte Flüchtlinge.

Und da kommst auch du ins Spiel. Abgesehen von journalistischen Medien ist es sinnvoll, dass die Informationen des Bundes auch über Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, Tiktok oder Twitter geteilt werden.

Wie viele Betroffene gibt es?

Bisher wurden in der Schweiz seit Kriegsbeginn insgesamt 76'727 Geflüchtete aus der Ukraine registriert (Stand: 31. Januar 2023). Das Staatssekretariat für Migration SEM publiziert die aktuellen Zahlen täglich auf Twitter.

Welche Informationen gibt es für die Flüchtlinge?

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) stellt ein PDF-Dokument mit Infos auf Ukrainisch zur Verfügung.

Das Wichtigste auf Ukrainisch

Сирени потрібно періодично перевіряти, адже в разі нештатної ситуації вони можуть надійно подавати сигнали тривоги лише за умови правильного функціонування. Тож у середу 1 лютого 2023 р. на всій території Швейцарії проводитиметься щорічне тестування сирен.



Населенню не треба вживати жодних заходів.



Тестування сирен відбуватиметься в період від 13:30 до 16:30.О 13:30 сирени подаватимуть сигнал «Загальна тривога», виючий звук, який періодично наростає та стихає протягом однієї хвилини. За потреби тестування сирен може продовжуватися до 14:00.



У зонах поряд із гідротехнічними спорудами від 14:00 до щонайпізніше 16:30 тестуватиметься сигнал тривоги в разі загрози затоплення. Сигнал складається з дванадцяти низьких гудків тривалістю 20 секунд з інтервалом 10 секунд.

Du willst mehr über den Sirenentest wissen?

Parallel zur Auslösung des Allgemeinen Sirenenalarms wird am 1. Februar 2023 auch via Alertswiss-App eine Informationsmeldung auf den Smartphones ausgelöst.

Sollte der Allgemeine Alarm ausserhalb eines angekündigten Sirenentests ertönen, bedeutet dies, dass tatsächlich eine Gefährdung der Bevölkerung besteht. In diesem Fall soll man Radio hören oder sich über die Alertswiss-App (oder im Teletext der SRG-Sender, Seiten 680 und 681) informieren. Dann gilt es, die Anweisungen der Behörden zu befolgen und die Nachbarinnen und Nachbarn zu benachrichtigen.

