Jeder siebte Todesfall in der Schweiz hat mit Rauchen zu tun

Portugal, Grossbritannien und 16 Länder müssten auf BAG-Risikoliste – Kosovo könnte weg

Die BAG-Risikoliste für Länder, für die bei der Einreise in die Schweiz Quarantänepflicht gilt, wurde zuletzt am 14. September aktualisiert. Jetzt müssten 18 weitere Länder drauf. Unter die Grenze von 60 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den letzten 14 Tagen ist dagegen der Kosovo gefallen.

Bei der Ein- respektive Rückreise in die Schweiz gibt es zwei Dinge zu beachten. Einerseits muss es der Person grundsätzlich erlaubt sein, in die Schweiz einzureisen. Andererseits muss man abklären, ob für das Land, in dem man sich zuvor aufgehalten hat, bei der Rückreise eine Quarantänepflicht herrscht.

Das Staatssekretariat für Migration hat die häufigsten Fragen und Antworten zur aktuellen Einreisesituation publiziert.

Wer einen Schweizer Pass hat …