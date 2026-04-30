AKW Leibstadt AG geht am Montag vom Netz

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Das AKW Leibstadt im Kanton Aargau geht am kommenden Montag für die Jahresrevision vom Stromnetz. Es sollen unter anderem 140 von insgesamt 648 Brennelementen ersetzt werden. Auf dem Programm der vier Wochen dauernden Revision stehen auch Instandhaltungsarbeiten.

Zudem werden ein Steuerstab und 16 Steuerstabantriebe ausgetauscht, wie die Kernkraftwerk Leibstadt AG (KKL) am Donnerstag mitteilte. Instandhaltungs- und Inspektionsarbeiten würden neben wiederkehrenden Prüfungen an Systemen und Komponenten die Schwerpunkte der Revision bilden.

Dazu gehören laut KKL in diesem Jahr der Ersatz einer Probeentnahmestation im Reaktorgebäude sowie die Erneuerung der Turbinen- und Heizdampfregelung. Im Rahmen des Mehrjahresprojektes zur Modernisierung der Strahlungsmesstechnik würden weitere Raumstrahlungsmonitore ersetzt.

Rund 1200 externe Fachkräfte unterstützen die Mitarbeitenden des KKL bei der Jahresrevision. Das AKW Leibstadt an der Rheingrenze zu Deutschland nahm seinen kommerziellen Betrieb im Jahr 1984 auf.

Seit Beginn des aktuellen Betriebszyklus am 28. Mai 2025 produzierte das AKW nach eigenen Angaben rund 9500 Gigawattstunden Strom. Dies entspricht rund 16 Prozent des gesamten Strombedarfs der Schweiz. (sda)