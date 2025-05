Stromausfall am Stadelhofen und Bellevue in Zürich – alles steht still

Die Migros und der Orel Füssli haben weiterhin Strom – im Gegensatz zu allen anderen Läden in der Umgebung.

Ein Stromausfall hat in der Umgebung Stadelhofen und Bellevue im Kreis 2 in Zürich alles zum Stillstand gebracht: Die Läden (mit Ausnahme von Orell Füssli und Migros) sind ohne Licht, die Trams stehen still, die Ampeln sind aus. Das berichten Augenzeuginnen und Augenzeugen.

Die Züge am Bahnhof Stadelhofen sind vom Stromausfall nicht betroffen, da die SBB eine eigene Stromversorgung hat, und fahren regulär. (lyn)

