Axpo meldet Schnellabschaltung im Kernkraftwerk Beznau 2

Schnellabschaltung im Kernkraftwerk Beznau 2 – Ursache noch nicht klar

Der Energiekonzern Axpo hat eine Schnellabschaltung im Kernkraftwerk Beznau 2 in der Nacht auf Montag gemeldet. Die Anlage war stets in sicherem Zustand, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Zur automatischen Schnellabschaltung sei es am Sonntag um 22.31 Uhr wegen einer ausgefallenen Verbindung zum 220-Kilovolt-Stromnetz gekommen, hiess es in der Mitteilung am frühen Montagmorgen. Die Ursache für den Ausfall der Netzanbindung werde abgeklärt.

