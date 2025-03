Der Reaktor Beznau 2 im Kanton Aargau. Bild: keystone

Zweiter Block des AKW Beznau darf wieder anfahren

Mehr «Schweiz»

Das Atomkraftwerk Beznau kann seinen zweiten Block nach einer Schnellabschaltung am Sonntagabend wieder in Betrieb nehmen: Die zuständige Aufsichtsbehörde – das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) – hat am Montagmittag dafür grünes Licht gegeben.

Das Ensi habe die Angaben des Atomkraftwerks (AKW) geprüft, hielt die Aufsichtsbehörde am Montag auf ihrer Website fest. «Es gibt keine sicherheitstechnischen Bedenken gegen eine Wiederinbetriebnahme der Anlage», hiess es.

Am Sonntagabend war es im Block 2 des AKW Beznau zu einer Schnellabschaltung gekommen. Der Grund war der Ausfall einer Netzanbindung, wie der Energiekonzern Axpo mitgeteilt hatte. (dab/sda)