Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung will erneuerbare Energien. Noch mehr aber wollen sie, dass es in der Schweiz keine Stromlücken gibt. Bild: KEYSTONE

Versorgungssicherheit steht über allem – vor dem Umweltschutz und den Kosten

Die meisten Schweizer finden den Ausbau erneuerbarer Energien richtig und wichtig. Doch noch wichtiger ist ihnen, dass es in der Schweiz genügend Strom gibt. Dafür nehmen sie Abstriche beim Klimaschutz in Kauf.

Vor ziemlich genau fünf Jahren stimmten die Schweizer Stimmberechtigten der Energiestrategie 2050 und damit dem schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie mit 58 Prozent zu. Im Sommer vor drei Jahren beschloss der Bundesrat zudem, dass die Schweiz bis 2050 klimaneutral werden soll.



Nach und nach soll aus den fossilen Energien ausgestiegen und die erneuerbaren ausgebaut werden. Und zwar zu Genüge. Denn der Gesamtstromverbrauch wird deutlich zunehmen, wenn die fossilen Energien durch Elektrizität abgelöst werden. Doch genau hier liegt der Hund begraben, denn: Der Markt bringt bisher keine Anreize für die notwendigen Investitionen in Produktions- und Netzanlagen. Regulatorische Hindernisse wie das Raumplanungsgesetz, der Landwirtschaftsschutz oder ökologische Auflagen verhindern den Ausbau der erneuerbaren Energieinfrastruktur. Auch der Krieg in der Ukraine verhindert die Beschleunigung der Elektrifizierung für das Klima.

Das heisst also, dass einerseits die Energiestrategie 2050 nicht wirklich zum Fliegen kommt, andererseits die Stromversorgung in der Schweiz langsam, aber sicher ein Problem werden könnte. Zu diesem Schluss kommt auch eine Studie des Bundesrates. Wenig hilfreich ist, dass die Schweiz derzeit kein Stromabkommen mit der EU hat.



Die Stromversorgungssicherheit ist darum zu einem Schlüsselthema avanciert. Das bestätigt nun auch eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts gfs.bern. Im Auftrag des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen wurden 1016 Stimmberechtigte zur Schweizer Energiepolitik befragt. Das sind die wichtigsten Ergebnisse:

Grosse Mehrheit spricht sich für erneuerbare Energien aus

83 Prozent finden, mit der Förderung erneuerbarer Energien kann die Energie-Abhängigkeit vom Ausland bekämpft werden.

77 Prozent wollen die Abhängigkeit von fossilen Energien aus nicht-demokratischen Ländern stoppen.

69 Prozent denken, erneuerbare Energie reicht bei Weitem nicht, um den Strombedarf der Schweiz zu decken.

68 Prozent sind der Meinung, dass ohne sofortigen Umstieg auf erneuerbare Energiequellen die Klimakatastrophe nicht mehr abzuwenden ist.

Sieht hübsch aus, doch die meisten Stimmberechtigten wollen eine Zukunft ohne AKW. Bild: KEYSTONE

Trilemma Versorgungssicherheit – Bezahlbarkeit – Klima

gfs.bern ermittelt drei Aufgaben, welche die Schweizer Stromproduktion grundsätzlich zu erfüllen hat:

muss sie die Versorgung der Schweiz mit Strom jederzeit sicherstellen. muss der Strompreis für Haushalte und die Wirtschaft zahlbar sein. soll die Stromproduktion in der Schweiz im Sinne der Energiewende klimaneutral sein.

Die drei Aufgaben seien stark voneinander abhängig, und es sei nicht möglich, alle drei gleichzeitig ideal zu erfüllen. Die Stimmbevölkerung habe entlang dieses Trilemmas durchaus Vorstellungen bezüglich der Priorisierung der drei Aufgaben:

Welche der drei Aufgaben soll an erster Stelle stehen?

Solaranlagen sind unumstritten, Windräder stören eher

Die Wasserkraft und die Solarenergie stechen bei den Befragten als absolute Kerntechnologien heraus. 97 Prozent denken, dass die Wasserkraft in den nächsten Jahren eine zentrale Rolle spielen wird, bei der Photovoltaik sind es 93 Prozent. Hingegen nur eine Minderheit vermutet für die fossilen Energiequellen Atomkraft und Erdgas in den nächsten 10 bis 20 Jahren eine wichtige Rolle.



Standorte von neuen Anlagen zur Stromproduktion werden unterschiedlich beurteilt, wobei mit einer Ausnahme alle mindestens knapp mehrheitlich befürwortet werden. So besteht gegen Solaranlagen praktisch kein Widerstand mehr in der Stimmbevölkerung, solange sie nicht mitten in der Natur aufgestellt werden.

Sowohl mit Solaranlagen auf bestehender Infrastruktur, also auf Autobahnen oder Staumauern, als auch mit Anlagen auf geeigneten Dächern und Fassaden sind jeweils 95 Prozent der Befragten eher oder sehr einverstanden. Ebenfalls unumstritten sind Stauseen, wo früher Gletscher waren.

Die Mehrheiten werden knapper, sobald die Natur spürbarer betroffen wird: Mit Windrädern auf Hügeln, die man vom eigenen Balkon aus sehen kann, sind noch 55 Prozent einverstanden, mit Solarstromanlagen auf freien Wiesen in den Bergen sind es noch eine minimale Mehrheit von 51 Prozent.

Windenergie ist nicht bei allen beliebt. Einige halten die Windräder für eine Verschandelung der Natur. Bild: KEYSTONE

Massnahmen gegen Stromlücke

Doch wie soll die Versorgungssicherheit gewährleistet werden? Dazu einige Punkte:

97 Prozent halten die Förderung erneuerbarer Energien im Inland als sinnvoll.

80 Prozent sind der Meinung, dass der Bundesrat zur Vermeidung von Stromengpässen eine Reihe von Stromverbrauchern definieren darf, die im Notfall verboten werden.

70 Prozent wollen politische Massnahmen in Form von Lenkungsabgaben mit Rückerstattung an die Sparsameren.

Die weiteren vorgeschlagenen Massnahmen halten weniger als 50 Prozent der Stimmberechtigten für sinnvoll. Investitionen in erneuerbare Energien im Ausland wollen nur 42 Prozent und auch den Bau von Atomkraftwerken wieder zu ermöglichen, hält nur eine Minderheit für sinnvoll. Abgeschlagen an letzter Position liegt das Erhöhen von Stromimporten aus dem Ausland (22 Prozent).

Ergebnisse sollen Richtung vorgeben

Für Michael Frank, Direktor des Verbands Schweizerischer Elekrtizitätsunternehmen zeigt die gfs.bern-Umfrage klar, dass die Versorgungssicherheit über allem stehe. «Vor dem Umweltschutz und den Kosten. Dieses Resultat muss bei den anstehenden politischen Weichenstellungen klar die Richtung vorgeben und Anreiz sein, die offensichtlich nicht mehrheitsfähige Blockadepolitik der letzten Jahre aufzugeben.» Die vielen Ausbauprojekte, die über Jahre hinaus in Bewilligungsverfahren und vor Gerichten festhängen, müssten endlich vorankommen.

Frank fordert von allen Beteiligten mehr Kompromissfähigkeit, damit der Umbau des Energiesystems endlich stattfinden könne.