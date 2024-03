Nach knapp drei Jahren verhandelt die Schweiz erneut mit der EU

Ursula von der Leyen sagte am Montag in Brüssel, der Montag sei ein wichtiger Tag für die Beziehungen zwischen Europa und der Schweiz. Amherd sagte, die beiden Teams könnten nun ihre Arbeit voller Elan und Engagement weiterführen. (rbu/sda)

SBB-Chef Ducrot stellt Zugshalte an kleineren Bahnhöfen in Frage

2 Brände in Niederhasli ZH: Polizei schliesst Brandstiftung nicht aus und sucht Zeugen

In Niederhasli ist es in der Nacht auf Montag zu zwei Bränden gekommen: Eine Tiefgarage sowie ein Briefkasten am selben Ort hatten Feuer gefangen. Der Sachschaden dürfte sich laut Polizei auf über eine Million Franken belaufen.

Das Feuer in der Tiefgarage wurde um 0.15 Uhr gemeldet, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung setzte die Feuerwehr einen mobilen Grosslüfter ein. In der Garage musste sie mehrere Fahrzeuge löschen. Nach den Löscharbeiten wurden Risse in der Garagendecke entdeckt, was zur Sperrung der Örtlichkeit führte.