ES. GEHT. LOS.



Wetter: Top



Vorfreude: Hoch



Es ist mein fünfter ESC, bei welchem ich vor Ort bin. Aber definitiv der persönlichste. ESC in der Schweiz, dass ich das mal noch erleben darf. Heute Morgen bin ich per Zug angereist und habe auf der Fahrt zur Einstimmung zum 485. Mal die ganze Playlist des ESC-Jahrgangs 2025 durchgehört. Mit jedem Song stieg der Puls ein bisschen mehr und ob der Vorstellung, die Songs bald live mit Inszenierung auf der Bühne zu sehen, wurde ich bereits ein wenig emotional (am I Crying? No YOU're crying!).

Nach der Ankunft ging ich zuerst zur St. Jakobshalle, um meine Akkreditierung abzuholen. Vor der Halle und bei eitel Sonnenschein ist mir gleich eine Person ins Auge gestochen, die sich von einer Entourage hat filmen lassen und Juhu-Bewegungen gemacht hat. Beim zweiten Blick checke ich: Es ist Conchita Wurst, ESC-Siegerin 2015 für Österreich. Total vernebelt von all den Eindrücken und To-Do's, blieb ich in der Schlange stehen, um meine Akkreditierung zu beziehen, anstatt Conchita für einen kleinen Schwatz anzuhalten. Ich kann es dir nun leider nicht beweisen, aber sie war da, ich schwöör.

Bild: Nadine Sommerhalder

Ich vor der St. Jakobshalle.