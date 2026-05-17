meist klar12°
DE | FR
burger
Schweiz
ESC

Schweizer Sängerin Kings Elliot verzichtet wegen Israel auf ESC

ESC

Schweizer Sängerin hat sich wegen Israel gegen ESC entschieden – und leakt geheimes Video

17.05.2026, 22:0617.05.2026, 22:06

Wäre Israel nicht zum Eurovision Song Contest (ESC) zugelassen worden, hätte die Schweiz vielleicht eine andere Kandidatin als Veronica Fusaro nach Wien geschickt. Zumindest zirkuliert im Internet derzeit ein Video, das darauf hindeutet.

Die Schweizer Sängerin und Songwriterin Kings Elliot hat am Sonntagabend – knapp 24 Stunden nach dem Finale des ESC – ein Video auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht, dass sie bei einem Auftritt zeigt, der angeblich für den ESC vorgesehen gewesen wäre. Auf dem Video wird eingeblendet, dass es sich dabei um «secret footage», also um eine geheime Aufnahme handelt.

Offenbar hatte die Schwyzerin vor, mit dem Song für die Schweiz am ESC anzutreten. Sie zog ihre Bewerbung aber angeblich zurück, als die European Broadcasting Union (EBU) entschied, Israel weiterhin am ESC teilnehmen zu lassen.

ESC
Warum Russland vom ESC ausgeschlossen ist – Israel aber nicht

In der Bildunterschrift schreibt sie, dass sie hoffe, wegen des geleakten Videos nicht verklagt zu werden, aber dass der Song «zu gut» sei, um nicht geteilt zu werden.

Kings Elliot, die bürgerlich Anja Gmür heisst, wuchs in Wilen bei Wollerau wie auch in Altendorf auf und lebt heute in London. 2025 brachte sie ihr Debütalbum «Born Blue» heraus und gewann bei den Swiss Music Awards die begehrte Auszeichnung in der Kategorie «Best Breaking Act». (lyn)

Mehr dazu:

videovideo
ESC
«Enttäuschung ist gross»: So reagiert Veronica Fusaro auf ihr ESC-Halbfinal-Aus
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Murat Yakin ganz privat: «Hakan hat sich ab und zu bei unserer Mutter ausgeheult»
    In wenigen Tagen gibt der Nati-Trainer sein WM-Kader bekannt. Im Interview verrät der 51-Jährige, wovon er als Kind träumte, welche Konsequenzen ein verpasster Zapfenstreich hatte, wie hoch sein erster Profi-Lohn und wie gross seine Lust aufs Zürcher Nachtleben war.
    Was ist Ihre erste WM-Erinnerung?
    Murat Yakin: Von 1978 habe ich das Bild von Mario Kempes im Kopf. Von 1982 sind mir die italienischen Helden wie Altobelli, Rossi, Tardelli und Scirea in Erinnerung geblieben. Aber die erste WM, die ich so richtig miterlebt habe, ist jene von 1986 mit Maradona in der Hauptrolle.
    Zur Story