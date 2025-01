SVP will in Zürich Public Viewings für den ESC

1 / 12

Senkrechtstart – Conchitas Jahr nach ihrem ESC-Sieg

Am 7. Mai 2014 holt Conchita Wurst mit ihrem Auftritt beim Finale in Kopenhagen den ESC-Titel nach Österreich. Tom Neuwirth, so heisst Conchita bürgerlich, bekommt als Travestiekünstler europaweit Aufmerksamkeit. Nachdem der «Rise Like a Phoenix»-Sänger ...

quelle: scanpix denmark / nikolai linares