Die drei Moderatorinnen sprechen über ihren neuen Job. Bild: watson

Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer moderieren den ESC 2025 in Basel

Der Eurovision Song Contest (ESC) 2025 in Basel wird von Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer moderiert. Dies gab die SRG am Montag bekannt. Hunziker wird nur den Final moderieren, Brugger und Studer sind auch bei den beiden Halbfinals dabei.

Eine Überraschung ist die Wahl der drei Frauen nicht: Hunziker hatte am Vormittag ihre Reise von Italien in die Schweiz auf Instagram dokumentiert und dabei mit einem kryptischen Instagram-Post ihren neuen Job angedeutet. Auch Brugger und Studer waren im Vorfeld bereits ins Spiel gebracht worden.

Das Moderatorinnen-Trio kurz nach der Verkündung. Bild: watson

«Mit so einem grossen Event in die Heimat zurückzukehren, ist gigantisch», schwärmt Hunziker, die mittlerweile in Italien lebt vom Moderationsjob. «Wir sind froh, dass wir das zu dritt angehen dürfen», ergänzt Brugger. «Wir ergänzen uns super und freuen uns jetzt schon auf die Zusammenarbeit.»

Neben Hunziker, Brugger und Studer erhalten auch der langjährige ESC-Kommentator Sven Epiney und Mélanie Freymond von RTS einen Moderationsjob. Die beiden moderieren beim Song Contest das Public Viewing. Sie werden auch die Punkte des Publikumsvotings aus der Schweiz verkünden. Epiney wird zudem die Halbfinals und das Final kommentieren, wie er das schon in den vergangenen Jahren getan hat.

Mehr folgt in Kürze ...

