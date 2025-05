ESC: Ein Public Viewing in Biel vergangenes Jahr. Bild: keystone

ESC 2025: Hier kannst du in der Schweiz ans Public Viewing

Am 13., 15. und 17. Mai findet in Basel der Eurovision Song Contest statt. Parallel zu den Halbfinals und dem Finale werden zahlreiche Public Viewings veranstaltet. Wir sagen dir, wo.

Der 69. Eurovision Song Contest findet im Mai 2025 in Basel statt – das erste Mal seit 1989 wieder in der Schweiz! Innerhalb von nur sieben Minuten waren die Live-Shows ausverkauft. Wer keine der begehrten Tickets ergattern konnte, soll jedoch nicht den Kopf in den Sand stecken. Es gibt noch zahlreiche Public Viewings, wo inmitten von anderen Fans das Event mitverfolgt und gefeiert werden kann.

Wir haben die angemeldeten Public Viewings ab einer Besucherkapazität von 300 Personen nachfolgend aufgelistet:

Aargau

17. Mai: AHA – Aeschbachhalle Aarau

Fans können sich auf eine Grossleinwand in der Markthalle der AHA freuen. Türöffnung ist um 18.00 Uhr. Obwohl der Eintritt gratis ist, sollte im Vorfeld ein Platz reserviert werden. Das Ticket gilt als Platzreservation und muss beim Eintritt vorgezeigt werden.

17. Mai: Pathé Suisse SA

Wer Kinofeeling verspüren will, ist im Pathé Spreitenbach am richtigen Ort. Die Tickets sind kostenlos, aber begrenzt.

Basel

13. / 15. / 17. Mai: Eurovision Village

Das Eurovision Village im MesseQuartier (Messe Basel, Halle 1) bietet neben einem täglichen Programm mit Live-Konzerten und Food- und Getränkeständen im Zusammenhang mit dem ESC auch ein Public Viewing. Der Eintritt ist gratis.

Conchita Wurst gewann 2014 für Österreich den ESC. Bild: keystone

Zusätzlich treten im Eurovision Village Stars wie der ehemalige Schweizer ESC-Act Remo Forrer, Luca Hänni, Conchita Wurst oder Michael Schulte auf. Auch Ikonen aus den 90ern wie Rednex und SNAP! geben Konzerte.

17. Mai: Arena plus St. Jakob-Park

Im Fussballstadion St. Jakob-Park in Basel, dem grössten Fussballstadion der Schweiz, gibt es eine grosse Pre-Show mit internationalen und nationalen Acts und ESC-Stars. Das Finale wird danach auf grossen Screens übertragen. Das Stadion hat Platz für 36'000 Fans. Tickets gibt es ab 45 Schweizer Franken. Die teuersten Tickets kosten 128 Schweizer Franken. Da nur noch wenige Tickets verfügbar sind, sollte man sich aber sputen.

9. – 18. Mai: Helvetia Versicherungen (Public Viewing an den Live-Shows)

Da Helvetia einer der Sponsoren für den ESC ist, gibt es auch bei der Versicherung während den Live-Shows Public Viewings. Der Helvetia Campus an der St. Alban-Anlage in Basel wird vom 11. bis 17. Mai zur Partymeile, schreibt das Unternehmen.

13. / 15. / 17. Mai: Kulturkirche Paulus

Bei den Halbfinals öffnet der Barbetrieb um 17 Uhr, beim Finale bereits um 16 Uhr. Bei der Kulturkirche Paulus werden neben dem Public Viewing im Vorfeld auch Chorkonzerte veranstaltet.

13. / 15. / 17. Mai: Disco-Church (Sepix GmbH)

Die offene Kirche Elisabethen Basel verwandelt sich vom 10. bis 18. Mai in einen Erlebnis-Platz. In der Disco Church gibt es dazu das Public Viewing. Einlass ist ab 18 Uhr.

17. Mai: Pink Cross

Das Public Viewing von Pink Cross wird als «The gayest party after Eurovision Song Contest» beschrieben. Ab 16 Uhr öffnen sich die Türen vom Viertel in Basel. Da es keine Platzreservierung gibt, sollte man nicht zu lange warten. Der Eintritt ist gratis.

13. / 15. / 17. Mai: Markthalle Basel

Auf einer grossen Leinwand im sogenannten Wohnzimmer der Markthalle Basel wird der ESC übertragen. Der Eintritt ist frei, jedoch gilt auch hier: First come, first serve.

Das Wohnzimmer in der Markthalle in Basel ist 350 Quadratmeter gross. Bild: altemarkthalle.ch

Saal1 GmbH

Saal1 ist das Herzstück des historischen Küchlin Variété Theaters in Basel. Im historischen Gebäude soll offenbar auch ein Public Viewing stattfinden. Auf der Website finden sich dazu momentan aber noch keine weiteren Informationen. Dranbleiben lohnt sich also.

15. Mai: Naturhistorisches Museum Basel

Neben weiteren Angeboten rund um den ESC bietet das Museum am Donnerstag im Innenhof ein Public Viewing mit DJ Flavah Nice an. Der Eintritt zum Museum ist gratis. Auch weitere Museen in Basel haben verschiedene Rahmenprogramme und Events – von Workshops und Sonderausstellungen bis hin zu der kleinsten Disko der Welt – geplant.

13. / 15. / 17. Mai: Gässli Film Festival

Im Gerbergässlein und im Filmhaus Basel gibt es an allen drei Daten ein Public Viewing. Der Eintritt ist gratis, aber es gilt: First come first serve. Türöffnung ist um 19 Uhr.

Altes Kraftwerk Christian Range

In einem ehemaligen Kraftwerk wird auf 3000 m2 Veranstaltungsfläche offenbar der Eurovision Song Contest gezeigt. Jedoch gibt es auch dort noch keine weiteren Informationen.

Luzern

17. Mai: Verein Konzertzentrum Schüür

Das Konzerthaus Schüür befindet sich in zentraler Lage beim Bahnhof Luzern. Bild: schuur.ch

Türöffnung des Saals ist um 20.00 Uhr. Auch hier ist die Anzahl Plätze begrenzt, wieso vorab ein Ticket reserviert werden sollte. Der Eintritt ist gratis und es gibt sowohl Sitz- als auch Stehplätze.

Schaffhausen

17. Mai: Kammgarn

In der Aktionshalle der ehemaligen Garn-Spinnerei veranstaltet der Verein KiK Kultur im Kammgarn seit über 30 Jahren Events. Das Kulturzentrum Kammgarn besteht aus einem Aktionsraum, einem Restaurant, einer Galerie und einem Musikraum. Auf einer Grossleinwand wird am Samstag auch das ESC-Finale übertragen. Danach kann bis in die Nacht gefeiert werden. Türöffnung ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist gratis.

Kleinere Public Viewings in anderen Städten

Nachfolgend haben wir einige kleinere Public Viewings in anderen grösseren Städten zusammengetragen. Die Liste beruht nicht auf Vollständigkeit.

Bern

17. Mai: Cinevital AG, Kino Lido Biel. Eintritt gratis , aber ein Ticket sollte reserviert werden.

, aber ein Ticket sollte reserviert werden. 17. Mai: Kulturfabrik (KUFA) Lyss. Türöffnung ab 20 Uhr. Eintritt gratis , aber ein Ticket sollte reserviert werden

, aber ein Ticket sollte reserviert werden 17. Mai: Gustavs Biergarten. Türöffnung 17 Uhr. Eintritt gratis.

In der KUFA Lyss ist der Eintritt zum Public Viewing gratis. Bild: kufa.ch

Zürich

17. Mai: Kino Bar Orion in Dübendorf in Kooperation mit dem Eurovision Club Switzerland. Türöffnung 18 Uhr. Ein Ticket kostet für Nichtmitlieder 15 Schweizer Franken .

. 17. Mai: Millers und B.U.T.C.H.E.S. & F.A.G.S. vom Kulturareal Mühle Tiefenbrunnen. Türöffnung 19 Uhr. Eintritt gratis.

17. Mai: Hive Zürich. Türöffnung 20 Uhr. Eintritt bis 22 Uhr gratis. Ab 23 Uhr startet auf einem zweiten Floor die Party.

Ab 23 Uhr startet auf einem zweiten Floor die Party. 13. / 15. / 17. Mai: Daniel H. Bar. Eintritt gratis .

. 17. Mai: Heaven. Türöffnung 20 Uhr. Eintritt bis 22.30 Uhr gratis.

