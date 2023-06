«Zweckgemeinschaft»: Knappes Ja der FDP Zürich für Listenverbindung mit SVP

In einer Mitteilung vom Dienstagabend heisst es, der Kantonalvorstand der SVP Kanton Zürich habe einstimmig den Vorschlag der Parteileitung angenommen, eine Listenverbindung mit der FDP Kanton Zürich einzugehen. Es solle mit für die Nationalratswahlen eine Listenverbindung eingegangen werden und beim Ständeratswahlkampf zusammengearbeitet werden. (sda)

Für die SVP ist es ein erklärtes Ziel, bei den nationalen Wahlen im Herbst mit der FDP in allen Kantonen Listenverbindungen einzugehen.

Wichtig sei nicht das Arithmetische, sondern wie die Verbindung mit der SVP bei den Leuten ankomme, sagten mehrere Delegierte. Das könne Stimmen kosten, wurde etwa gewarnt. Boesch antwortete, dass die FDP gerade in ländlichen Gegenden profitieren könne.

Einige Redner störten sich am «Deal». Der FDP bringe es mehr, wenn sie alleine fahre, hiess es etwa. «Wir sind fundamental andere Parteien», sagte Kantonsrat Beat Habegger. Auch der Stadtzürcher Parteipräsident Perparïm Avdili warnte vor der Zusammenarbeit mit einer Partei, die sich «unmöglich» verhalte.

Die Delegierten der FDP des Kantons Zürich haben mit 82 zu 81 Stimmen bei einer Enthaltung die Listenverbindung mit der SVP angenommen. Am Dienstagabend wurde in Zürich zweimal ausgezählt, das Ja-Lager lag beide Male knapp vorne.

