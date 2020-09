«Wir müssen über die Bücher:» Das Problem des Freisinns mit dem Rahmenabkommen

Frankreich verliert Kontrolle: Die Wut nach der Corona-Explosion

Frankreich verzeichnet einen erschreckenden Rekord bei den Neuinfektionen, aber viele Bürger reagieren sauer auf die neuen Massnahmen der Regierung. Die Corona-Karte in Europa färbt sich rot.

Deutschland wird in der Corona-Pandemie immer mehr zum gallischen Dorf in Europa. In den «Asterix & Obelix»-Comics von René Goscinny ist es das kleine Dorf in Frankreich, in dem das Leben bleibt, wie es ist – und das Widerstand leistet gegen die Übermacht der Römer.

Das Dorf ist gegenwärtig die Bundesrepublik, zumindest wenn es um die Ausbreitung des Coronavirus in Europa geht. Die zweite Welle der Pandemie hat Deutschland noch nicht erreicht, aber schon 14 der 27 EU-Mitgliedstaaten werden …