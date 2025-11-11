freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Feminismus

Gleichstellung verhindert Gewalt: Erste Kampagne gegen häusliche Gewalt

1 / 8
Erste nationale Kampagne gegen häusliche Gewalt

Der Bund lanciert im November 2025 erstmals eine nationale Kampagne gegen häusliche Gewalt.
quelle: edi
Auf Facebook teilenAuf X teilen

«Gleichstellung verhindert Gewalt»: So will der Bund häusliche Gewalt künftig eindämmen

11.11.2025, 09:1511.11.2025, 09:46

«Gleichstellung verhindert Gewalt»: Mit diesem Slogan wollen Bund, Kantone, Kommunen und NGOs auf häusliche, sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt aufmerksam machen. Ziel ist es, zu sensibilisieren und Hilfe zu bieten.

Häusliche, sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt verursache täglich immenses Leid, schrieb das Departement des Innern am Dienstag. 2024 zählten 40 Prozent aller registrierten Straftaten zum Bereich häusliche Gewalt. Die Zahl der Femizide stieg 2025 auf bisher über 20 Fälle.

Auf mögliche Gewalt aufmerksam machen will die Kampagne mit alltäglichen Situationen, in denen Machtungleichheiten und frühe Anzeichen von Gewalt sichtbar werden. Ungleiche Machtverhältnisse begünstigten Gewalt, während Beziehungen auf Augenhöhe eher zur friedlichen Lösungen von Konflikten führten, hiess es dazu.

Die mehrjährige, landesweite Kampagne richtet sich zunächst an von Gewalt Betroffene. Danach steht das Umfeld der Opfer im Fokus und zuletzt Täterinnen und Täter sowie potenzielle Tatpersonen. (leo/sda)

Mehr zum Thema:

Ernüchternder Bericht: Die Schweiz versagt beim Schutz von Frauen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
2
Shutdown vor Ende: US-Senat beschliesst Haushalt definitiv
3
8 der gefährlichsten Sehenswürdigkeiten der Welt
4
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
5
Der Bund setzt trotz Bedenken auf Microsoft 365 – und sticht in ein Wespennest
Meistkommentiert
1
«Ich habe nie gelernt, aktiv Hilfe zu holen, ist das ein Männer-Ding?»
2
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
3
Bürgerliche Politiker wollen den SBB-Nachtzug nach Malmö verhindern
4
Nach diesem Psychotest weisst du, wo du dieses Jahr Silvester verbringst
5
Schweizer Unternehmer bei Trump: Ein möglicher «Deal» sorgt für Wirbel
Meistgeteilt
1
Liverpool rutscht tiefer in die Krise – die Luft für Wirtz und Slot wird dünner
2
Russland blockiert SIM-Karten zum Schutz vor Drohnen +++ Kiew: Lieferprobleme in Pokrowsk
3
Syriens Präsident al-Scharaa schliesst Annäherung an Israel vorerst aus
4
SP holt die Mehrheit im jurassischen Regierungsrat
5
Trump verspricht allen US-Bürgern 2000 Dollar – einen konkreten Plan gibt es aber nicht
Kanton Solothurn leitet im Fall Ramiswil eine externe Untersuchung ein
Der Tierschutzfall in Ramiswil SO, bei dem über hundert Hunde eingeschläfert worden sind, wird extern aufgearbeitet. Dies hat die Solothurner Volkswirtschaftsdirektorin Sibylle Jeker (SVP) veranlasst, wie ihre Direktion am Dienstag mitteilte.
Zur Story