Frankreich: Pelicot erhebt schwere Vorwürfe im Berufungsprozess

«Wann habe ich meine Zustimmung gegeben?» – Pelicot erhebt Vorwürfe im Berufungsprozess

08.10.2025, 20:2808.10.2025, 20:28
epa12436731 Gisele Pelicot (L) accompanied by her son Florian Pelicot (R), leaves the Gard criminal court, in Nimes, France, 07 October 2025. An appeal trial involving one of the defendants sentenced ...
Bild: keystone

Im Berufungsprozess zum Missbrauchsfall Gisèle Pelicot hat die zu einer feministischen Ikone gewordene Französin empört auf die Aussage des Angeklagten reagiert. Der Mann zeigt sich vor Gericht weiterhin keiner Schuld bewusst. Im Zeugenstand sagte sie laut Zeitung «Midi Libre»:

«Sie kommen durch die Tür, wann habe ich Ihnen meine Zustimmung gegeben? Sie vergewaltigen mich, zwei Stunden sind eine lange Zeit, ich schäme mich für Sie.»
Gisèle Pelicot

Das Gericht nahm vom Ex-Mann angefertigte Videoaufnahmen in Augenschein, auf denen das Tatgeschehen zu sehen ist. Etliche der im Gericht Anwesenden wandten währenddessen den Blick ab.

Zuvor hatte der 44-jährige Angeklagte erneut den Vorwurf der Vergewaltigung abgestritten, weil Pelicots Ex-Mann behauptet habe, seine Frau stelle sich nur schlafend, und es handele sich um ein Spiel. Er habe keine Gewalt angewendet.

51 Männer in Missbrauchsfall verurteilt

In dem aufsehenerregenden Fall waren Ende vergangenen Jahres 50 Männern zumeist wegen Vergewaltigung zu Haftstrafen zwischen 3 und 15 Jahren verurteilt worden. Gisèle Pelicots Ex-Mann Dominique hatte vor Gericht gestanden, seine damalige Frau fast zehn Jahre lang immer wieder mit Medikamenten betäubt, missbraucht und von Fremden vergewaltigen lassen zu haben. Er erhielt die Höchststrafe von 20 Jahren Haft.

Zunächst wollten 17 der Verurteilten in Berufung gehen, nur der zu neun Jahren Haft verurteilte 44-Jährige hielt daran fest. In dem Berufungsprozess werden am Donnerstag die Plädoyers und das Urteil erwartet. (sda/dpa)

