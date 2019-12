Schweiz

Oscar-Traum für «Wolkenbruch» geplatzt



Bild: KEYSTONE

«Wolkenbruchs wunderliche Reise in die arme einer Schickse» ist an der ersten Oscar-Hürde gescheitert. Schon in der Vorauswahl fliegt der Film von Michael Steiner aus dem Trophäen-Wettbewerb. Zehn Länder kommen weiter, die Schweiz ist nicht mehr dabei.

Nach Mitteilung der Film-Akademie in Los Angeles gelangten 10 von 91 Länder mit ihren Einsendungen in die nächste Runde, darunter Südkorea («Parasite»), Frankreich («Les Misérables»), Spanien («Dolor y gloria») und Nordmazedonien («Honeyland»).

In dem Wettbewerb um die Trophäe in der Sparte «International Feature Film» hatten Akademie-Mitglieder die Vorauswahl getroffen. Am Ende werden fünf Kandidaten bestimmt. Die Oscar-Nominierungen in allen Sparten werden am 13. Januar verkündet. Die Preisvergabe soll am 9. Februar über die Bühne gehen. (aeg/sda/dpa)

