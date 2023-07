Filmfestival Locarno setzt auf Basler Pharma-Milliardärin Maja Hoffmann

Filmfestival Locarno

Basler Pharma-Milliardärin wird neue Festival-Präsidentin im Tessin

Auf diese Idee ist tatsächlich kein Mensch gekommen: Die Nachfolge von Marco Solari (79), dem langjährigen Präsidenten des Filmfestivals Locarno und Tessin-Tourismus-Missionar, geht nicht einfach an eine Person mit soliden Tessin-Connections. Sondern an eine mit Welt-Connections. An die Basler Roche-Erbin Maja Hoffmann (67).

Ihr Vermögen wird auf über 6 Milliarden Franken geschätzt und vieles davon investiert sie in Kultur. Sie gründete dafür die LUMA Stiftung, eines der wichtigsten privaten Kulturprojekte Europas. Die Stiftung unterstützt seit 2004 künstlerisches Schaffen im Bereich der visuellen Künste. Allein 150 Millionen Franken gingen bisher an Hoffmanns kulturelle Aufrüstung der südfranzösischen Stadt Arles, der sie unter anderem ein Van-Gogh-Museum und den Parc des Ateliers mit einem Turm des Spitzenarchitekten Frank Gehry schenkte.

Maja Hoffmann, potente Kunstförderin. Bild: Annie Leibovitz

Zu ihrer Designation in Locarno sagt sie: «Nachdem ich viele Jahre mit der Ausarbeitung und Produktion zahlreicher Projekte in der Schweiz und im Ausland verbracht habe, freue ich mich nun, meine Erfahrung und mein Wissen für die Zukunft dieses prestigeträchtigen Festivals einzusetzen und zur Entwicklung der Kultur in der Schweiz beizutragen. Locarno hatte stets eine starke Identität. Dies ist eine grundlegende Voraussetzung für die Stärkung der Positionierung des Festivals auf internationaler Ebene.»

Hoffmann produzierte selbst mehrere Dokumentarfilme, etwa über den Musiker Lou Reed, die Kunstsammlerin Peggy Guggenheim und die Performance-Künstlerin Marina Abramović.

Frank Gehrys Turm über Arles. Bild: www.imago-images.de

Es wird spannend. Einerseits ist Maja Hoffmann eine der weltweit am besten vernetzten und investitionsfreudigsten Personen im Bereich der Kultur-Ermöglichung. Andererseits könnte ihr genau das auf der Ebene der lokalen und regionalen Sponsoren-Suche im Tessin zum Verhängnis werden. Die Reaktion «Er hat ja selber genug» war in der Vergangenheit schon bei anderen Schweizer Kultur-Institutionen mit reichen (Verwaltungsrats-)Präsidenten zu beobachten gewesen. Das Budget des Filmfestivals betrug letztes Jahr gut 17 Millionen Franken.

(sme)