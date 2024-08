Bald sieht es auf der Piazza Grande wieder so aus. (Archiv) Bild: keystone

Filmfestival Locarno

Das 77. Locarno Film Festival wird eröffnet

Die 77. Ausgabe des Locarno Film Festival startet am Mittwochabend. Während der nächsten 10 Tage werden 225 Filme gezeigt, darunter 104 Premieren.

Stars, wie die Regisseurin Jane Campion oder der indische Schauspieler Shah Rukh Khan werden erwartet. Und 17 Filme konkurrieren im Hauptwettbewerb um den Goldenen Leoparden.

Eröffnungsfilm des 77. Locarno Film Festivals ist «Le Déluge» vom italienischen Regisseur Gianluca Jodice («The Bad Poet»), ein Historiendrama um Marie Antoinette und Ludwig XVI. Die beiden Hauptdarsteller Mélanie Laurent («Inglourious Basterds») und Guillaume Canet («Asterix & Obelix im Reich der Mitte») werden an der Eröffnungsgala mit dem Ehrenpreis des Festivals, dem Excellence Award Davide Campari ausgezeichnet.

Im Staraufgebot der folgen Tage ist die neuseeländische Regisseurin Jane Campion («The Piano»), die einen Ehrenleoparden erhalten wird, oder der indische Superstar Shah Rukh Khan, der mit dem Pardo alla Carriera ausgezeichnet wird. Darüber hinaus werden etwa der mexikanische Regisseur Alfonso Cuarón, die US-amerikanische Produzentin Stacey Sher oder der US-amerikanische Tontechniker Ben Burtt ausgezeichnet.

41 Schweizer Filme in der Auswahl

Im Hauptwettbewerb um den Goldenen Leoparden sind unter den 17 Filmen aus aller Welt die Schweizer Produktionen «Der Spatz im Kamin» von Ramon Zürcher, sowie die beiden Schweizer Koproduktionen «Fogo do vento» der portugiesischen Regisseurin Marta Mateus und «Transamazonia» von Pia Marais. Darüber hinaus gehen der Koreaner Hong Sang-soo mit «By The Stream», die Litauerin Saule Bliuvaite mit «Toxic» oder die Französin Sylvie Ballyot mit «Green Line» ins Rennen. Verliehen wird der Goldene Leopard am Abend des 17. August.

Bis dahin werden in verschiedenen Wettbewerben und Sektionen 225 Spiel-, Dokumentar-, Experimental- und Kurzfilme gezeigt. Dabei setzt Locarno mit 41 Filmen in der offiziellen Auswahl auch auf das Schweizer Filmschaffen.

Das Locarno Film Festival gilt neben Cannes, Berlin und Venedig als eines der bedeutendsten europäischen Filmfestivals. Die 77. Ausgabe ist die erste unter der Präsidentschaft der Mäzenin Maja Hoffmann. (sda)