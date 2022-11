Bundespräsident Cassis trifft französischen Präsidenten Macron

Ignazio Cassis Bild: keystone

Bundespräsident Ignazio Cassis trifft den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Cassis weilt Ende Woche zwei Tage in Paris. Mit Macron will er über die bilateralen Beziehungen sprechen, aber auch über den Krieg in der Ukraine und das Verhältnis der Schweiz mit der EU.

Der Besuch sei für Cassis und seinen Amtskollegen Gelegenheit, die am ersten Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft vom 6. Oktober in Prag begonnenen Gespräche zu vertiefen, schrieb das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Dienstag. Im Zentrum stünden die Beziehungen der Schweiz mit Frankreich.

Cassis reist für einen offiziellen Besuch nach Paris und wird am fünften Pariser Friedensforum teilnehmen. Auf Einladung von Macron wird Cassis auch an einem Abendessen teilnehmen, das für die im Friedensforum vertretenen Staats- und Regierungschefinnen und -chefs organisiert wird.

Der Besuch von Cassis in Paris findet am 11. und 12. November statt, also am kommenden Freitag und Samstag. (aeg/sda)