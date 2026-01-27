bild: screenshot france 2

Video aufgetaucht: Schon zwei Wochen vor Brand gab's Probleme mit Akustikschaum

In einer exklusiven Sequenz, die in den 20-Uhr-Nachrichten von France 2 ausgestrahlt wurde, spricht ein Kellner der Constellation mit Jacques Moretti über eine dringende Reparatur mit «Billardqueues und Handtüchern».

Einen Monat nach der Tragödie von Crans-Montana steht der Akustikschaum, der den Brand ausgelöst hat, wegen einer belastenden Aussage erneut in der Kritik. In einem Video, das Journalisten der 20-Uhr-Nachrichten von France 2 («20 Heures») erhalten haben, ist zu sehen, dass sich die Schallverkleidung bereits 15 Tage vor dem Drama in ganzen Platten ablöste.

In der Sequenz, die am Montagabend ausgestrahlt wurde, tauscht einer der Kellner der Constellation Sprachnachrichten und Videos über einen Notfall aus, der die Decke der Bar betrifft. Bewaffnet mit Billardqueues und Papierservietten mussten der Angestellte und sein Chef offenbar acht «Schaumstoffplatten» mit dem, was gerade da war, wieder festkleben.

Später schickt der Angestellte Jacques Moretti Videos vom wenig überzeugenden Ergebnis.

Hier ein Auszug:

Jacques Moretti Ja, sieht nicht schlecht aus. Nimm die anderen bitte auch weg.

Der Angestellte Nur da habe ich das Gefühl, dass es nicht richtig gehalten hat (...) vielleicht müsste man dort wieder Schaumstoff anbringen.

Jacques Moretti Nun, Gaëtan, wenn das Ding runterfällt … ich habe da einen Schaumstoff verwendet, den ich nicht kenne. Sag mir, ob das so stimmt. Sag mir, ob der nicht runterfällt.

Der betreffende Angestellte heisst Gaëtan. Er wurde beim Brand verletzt und liegt weiterhin im Spital. Sein Anwalt sei «empört», wie France 2 berichtet. Der Sender hat seine Aussage erhalten:

«Dieses zentrale, entscheidende und tödliche Problem wurde aus Sicht der Betreiber plötzlich zur Nebensache. Menschlich ist das untragbar.» Jean-Claude Diguicelli, Anwalt der Familie von Gaëtan

Wie der Beitrag der 20-Uhr-Nachrichten von France 2 in Erinnerung ruft, hatte Jacques Moretti, der inzwischen gegen Kaution auf freiem Fuss ist, bei seiner Einvernahme versichert, der Schaum sei «nicht gefährlich» gewesen und er habe ihn «getestet». (rbu/fv)