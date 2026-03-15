Grosse Lawinengefahr und Stromausfälle wegen Wintereinbruch

Bis am Sonntagmorgen sind in der Schweiz teils erhebliche Mengen an Neuschnee zusammengekommen. Im Süden herrscht deshalb grosse Lawinengefahr. Ausserdem kam es zu Stromausfällen.

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Während es im Flachland grösstenteils durchregnete und wenn, denn nur wenig Schnee gab, versinken die Alpen im Neuschnee. Südlich des Alpenkamms kamen innerhalb von 48 Stunden teilweise über einen Meter zusammen, berichtet Meteonews.

Insbesondere im Tessin gab es viel Neuschnee. Bild: Meteonews

Das hat Auswirkungen auf die Lawinensituation. Gemäss Meteoschweiz ist die Gefahrenwarnung in manchen südlichen Gebieten auf der zweithöchsten Stufe (gross). Das heisst, es kann zu spontanen Lawinen kommen, die auch bis ins Grüne vordringen können. Das gilt auch für Teile des Wallis und Graubündens. In anderen Bergregionen ist die Gefahr erheblich.

Die Lawinengefahr am Sonntagvormittag. Bild: Meteoschweiz

Abseits der Piste ist es entsprechend sehr gefährlich. Wer dennoch Skifahren möchte, sollte deshalb auf der Piste bleiben.

watson auf der Skipiste – auch wenn man sie kaum sehen konnte. Bild: watson

Doch auch auf der Strasse muss wegen des Schnees mit Einschränkungen gerechnet werden. Die Nationalstrasse A9 war auf Höhe des Simplon-Passes für sämtliche Fahrzeuge gesperrt, wie der Touring Club Schweiz auf seiner Webseite schrieb. Gleiches galt für die Strassen ins Saastal. Auch im Graubünden waren zahlreiche Strassen wegen der Lawinengefahr nicht befahrbar.

So sah es am Samstag in Les Diablerets VD aus.

Zudem sorgte der viele Schnee in Saas GR und Küblis GR für Stromunterbrüche. Betroffen waren mehrere hundert Haushalte, die vorübergehend ohne Strom auskommen mussten.

In Saas waren rund 700 Kundinnen und Kunden etwa eine Stunde ohne Strom, wie das Energieunternehmen Repower am Sonntag mitteilte. In Küblis dauerte der Unterbruch für die 20 betroffenen Anschlüsse rund 30 Minuten länger. Der Stromausfall ereignete sich am Samstagabend um 23 Uhr, wie ein Sprecher auf Anfrage ergänzte.

Die Zufahrt zum Ballenberg wurde verschneit. Bild: watson-User

Immerhin dürfte das Winter-Intermezzo bald vorbei sein. Laut Meteonews wird es schon am Sonntag überall wieder trocken und ab Montag wieder milder. Die Sonne zeigt sich wieder öfter und die Temperaturen klettern tagsüber wieder in den zweistelligen Bereich. (vro/sda)