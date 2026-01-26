bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Schweiz
Wallis

Crans-Montana: Kosten nach Brandkatastrophe von bis zu 1 Milliarde

So hoch dürften die Kosten nach der Katastrophe in Crans-Montana sein

26.01.2026, 08:5726.01.2026, 08:57

Bei der Brandkatastrophe von Crans-Montana kamen 40 Menschen ums Leben. Doch nicht nur der emotionale, auch der finanzielle Schaden ist beträchtlich: Gemäss einem Bericht von Le Nouvelliste dürfen die Kosten, die durch die Unglücksnacht entstanden sind, mehrere hundert Millionen Franken betragen.

epa12648736 Flowers and candles are left in tribute to the victims after the fire at a bar in Crans-Montana, Switzerland, 14 January 2026. 40 people mostly teenagers lost their lives and 116 were seve ...
Die Katastrophe von Crans-Montana hat Schäden hinterlassen, die bis zu einer Milliarde Franken kosten könnten.Bild: keystone

Während in ersten Schätzungen von rund 600 Millionen Franken die Rede ist, geht Pascal Pichonnaz, Professor für Privatrecht an der Universität Freiburg, von Kosten bis zu einer Milliarde Franken aus.

Wie die Zeitung weiter vorrechnet, setzt sich die Summe aus verschiedenen Bereichen zusammen. Besonders teuer sind die Kosten, welche durch die Behandlungen der Verletzten entstehen. Behandlungen von Verbrennungen und die Rehabilitation sind besonders aufwendig und können «mehrere Monate oder sogar Jahre» dauern, so Burga Martinelli, Sprecherin der Suva, gegenüber Le Nouvelliste. Gegenüber La Liberté gab die Suva an, dass die Behandlungskosten bei vergleichbaren Ereignissen pro Person zwischen 650'000 Franken und 1,6 Millionen Franken liegen. Im Fall Crans-Montana dürften die Kosten in diesem Bereich somit bei etwa 180 Millionen Franken betragen.

Noch teurer dürften aber die Folgen der Schäden und der Behandlungen sein. Da viele der Verletzten minderjährig sind, ist mit hohen Einkommensverlusten zu rechnen. «Bei einem durchschnittlichen Einkommensverlust von 100'000 Franken über 40 Arbeitsjahre beläuft sich der Schaden für alle Betroffenen auf über 400 bis 450 Millionen Franken», rechnet Pichonnaz vor. Weitere Kosten entstehen durch Unterhaltsentschädigungen, immaterielle Schäden sowie Auswirkungen auf die Altersvorsorge.

Pichonnaz erklärt weiter, dass es sich um eine grobe Schätzung handle. Die genaue Summe dürfte sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Offen ist zudem, wer diese Schäden bezahlen muss. Höchstwahrscheinlich werde die Zivilgerichtsbarkeit über die finanzielle Frage entscheiden und die Verantwortlichkeiten aufteilen, so Pichonnaz. Bislang wurden erst Jessica und Jacques Moretti, die Eigentümer des «La Constellation», formell angeklagt. (dab)

Mehr zu Crans-Montana:

Crans-Montana: Das sagt die Autopsie von Emanuele (16)
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana
1 / 11
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana

Am 9. Januar 2026 fand der nationale Gedenkanlass und Trauertag für die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana.
quelle: keystone / jean-christophe bott
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Jugendliche Augenzeugin der Tragödie in Crans-Montana hält am Trauertag emotionale Rede
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Mann wird bei einem Streit in Flums SG schwer verletzt
Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Sonntag in Flums SG ist ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass ein 31-jähriger mit einem Messer zustach. Sie nahm ihn fest. Der schwerverletzte Mann wurde in ein Spital geflogen.
Zur Story