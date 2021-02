Schweiz

Frauenstreik

50 Jahre Frauenstimmrecht: So erinnert die Schweizer Politik daran



Bild: sda

So erinnert die Schweizer Politik an die Einführung des Frauenstimmrechts vor 50 Jahren

Justizministerin Karin Keller-Sutter hat am Tag 50 Jahre nach Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz für eine fortwährende Gleichstellung im Alltag appelliert. Es brauche einen Beitrag nicht nur in der Politik, sondern auch zu Hause und am Arbeitsplatz.

Man stehe heute an einem ganz anderen Punkt als noch vor fünfzig Jahren, sagte die FDP-Bundesrätin in einer Videobotschaft im Kurznachrichtendienst Twitter vom Sonntag. Zwei Dinge seien aber geblieben. Demokratie und Meinungsfreiheit brauchten Pflege. Und die Gleichstellung brauche Bereitschaft und den Beitrag von Frauen und Männern gleichermassen, jeden Tag, nicht nur in der politischen Arena sondern auch zu Hause und am Arbeitsplatz.

50 Jahre Frauenstimmrecht in Bildern

«Ohne diesen Einsatz im eigenen Alltag hätte es vielleicht auch vor 50 Jahren nicht gereicht», sagte Keller-Sutter. Es sei damals ein Sieg der Frauen gewesen. «Sie hatten nicht nur den Bundesrat und das Parlament von ihren Anliegen überzeugt, sondern auch ihre eigenen Ehemänner, Väter, Söhne und Arbeitskollegen.»

Neben Keller-Sutter erinnerten weitere Bundesräte, Politikerinnen und Politiker sowie Organisationen in den sozialen Medien an das Jubiläum. Die offizielle Feier zu 50 Jahren Frauenstimmrecht im Parlamentsgebäude in Bern wurde aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschoben. Sie soll am 2. September mit geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft stattfinden.

Frauen stimmen und wählen: Heute vor 50 Jahren sagten die Schweizer Männer Ja zum Frauenstimmrecht. Endlich! Wir würdigen die Pionierinnen und blicken in die Zukunft. #50JahreFrauenstimmrecht #gleichstellunghttps://t.co/vCzEZhmDMs pic.twitter.com/nGZXiZmLfK — Kanton BL (@Kanton_BL) February 7, 2021

Wir feiern heute mutige Kämpferinnen, welche mehr als 100 Jahre für unsere Demokratie gekämpft haben. https://t.co/OdDsmS1mDK — Sophie Achermann (@SophieAchermann) February 7, 2021

50 Jahre Frauenstimmrecht. Wir wollen nicht nur mehr Frauen in Teppichetagen und Parlamenten. Feminismus verlangt die Befreiung aller Frauen, kompromisslos. Damit keine Frau unten steht, kämpfen wir dafür, dass es kein Unten mehr gibt. #derkampfgehtweiter — Ronja Jansen (@RonjaJansen) February 7, 2021

Am 7. Februar 1971 nahmen die Schweizer Stimmbürger das eidgenössische Stimm- und Wahlrecht für Frauen mit 66 Prozent Ja-Stimmen bei einer Stimmbeteiligung von 58 Prozent an. Die Schweiz führte damit als drittletztes Land in Europa das nationale Frauenstimmrecht ein. Zu dem Zeitpunkt hatten Frauen in neun Kantonen das kantonale und kommunale Stimm- und Wahlrecht. (sda)

